RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5018501950205021>
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 11:05

  beee написав:В Румынии начали подготовку эвакуации жителей сел над Дунаем напротив украинских портов из-за угрозы падения осколков российских ракет и дронов. В случае дальнейших российских атак руководство Румынии готово пойти на самые решительные меры. Если понадобится, даже эвакуировать Бухарест.
Плахонин

дуже рішуче налаштоване - будуть рішуче відступати.

й ці люди планували Молдову при'єднати. та їм з Придністров'я скажуть "пасть порву, моргали виколю" - й вони рішуче відступлять, навіть з Бухаресту. :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4202
З нами з: 29.09.19
Подякував: 490 раз.
Подякували: 1150 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 11:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  beee написав:Хотя, с другой стороны, из-за несчастного дрона отселяют сёла, а у нас перед шашлыками оккупированы и расстреляны тысячи
знаете что такое популизм? сделать действие на 5 копеек и распиарить его как космическое геройство. Дешевый понт дороже денег. Новость из румынии ни о чём. Когда у них будет фронт 1000+ км тогда можно какие то аналогии проводить.
  fox767676 написав:Я якби завжди обурююсь нападками на Вас зі сторони усіляких місцевих "блатних"
на этой ветке "блатных" нет, не перегибайте...
У них не будет. У них армия 70 тысяч. Это точно 2-3 дня. У Чехии вообще 26 тысяч.
Поэтому базар о том, что Украина не защищает Европу от нашествия саранчи тоже похоже на популизм.
Сидят через заборчик вино хлебают.
Так что мы себя как-то не ценим
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 17.12.22
Подякував: 55 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 11:18

  beee написав:Поэтому базар о том, что Украина не защищает Европу от нашествия саранчи тоже похоже на популизм.
себя мы можем убеждать в чём угодно. Убедить Запад сложнее, им так удобнее.
  beee написав:Так что мы себя как-то не ценим
скажите это нашим чиновникам, что они себя не ценят.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19129
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2194 раз.
Подякували: 3145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 11:26

  vitaliiangel написав:
  beee написав:Поэтому базар о том, что Украина не защищает Европу от нашествия саранчи тоже похоже на популизм.
себя мы можем убеждать в чём угодно. Убедить Запад сложнее, им так удобнее.

Пока Украина воюет - Запад может спать спокойно.
Переживать за экологию, бороться с нарушением прав однополых пар во всем мире, журить диктатуры Африки и т.д.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12057
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 3600 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 11:32

  antey1969 написав:Пока Украина воюет - Запад может спать спокойно.
Переживать за экологию, бороться с нарушением прав однополых пар во всем мире, журить диктатуры Африки и т.д.


навіть вся Земля...майже не помічає війни

In the months leading up to the leaders' summit in New Delhi, India had been unable to find agreement on the wording about Ukraine, with Russia and China objecting even to language that they had agreed to last year at the G20 summit in Bali.

The final statement, released a day before the formal close of the summit, highlighted the “human suffering and negative added impacts of the war in Ukraine,” but did not mention Russia's invasion.


человечество испытывает негативное влияние войны в Украине
все человечество или Украинцы?
саммит Г20 упал ниже плинтуса (как и ООН)
prodigy
 
Повідомлень: 10108
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3152 раз.
Подякували: 3225 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 11:35

  prodigy написав:саммит Г20 упал ниже плинтуса (как и ООН)
бедняжки. как же им теперь?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19129
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2194 раз.
Подякували: 3145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 11:40

Пам'ятаєте 2012-2013 рік і початок війни в Сирії
Скільки було галасу в Європі і США, що Асад разом з рф вбиває дітей, хімічна зброя. Асад повинен піти та інше.

Війна в Сирії йде й сьогодні, пройшло вже більше 10 років, Асад на місці, в ЕС купа біженців з Сирії і хто зараз взагалі говорить про ту війну?


Нажаль у нас також може утворитися друга Сирія або Афганістан з нескінченними бойовими діями
Xenon
 
Повідомлень: 4104
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 11:50

русская блогерша

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19129
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2194 раз.
Подякували: 3145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 11:50

  Xenon написав:Пам'ятаєте 2012-2013 рік і початок війни в Сирії
Скільки було галасу в Європі і США, що Асад разом з рф вбиває дітей, хімічна зброя. Асад повинен піти та інше.

Війна в Сирії йде й сьогодні, пройшло вже більше 10 років, Асад на місці, в ЕС купа біженців з Сирії і хто зараз взагалі говорить про ту війну?


Нажаль у нас також може утворитися друга Сирія або Афганістан з нескінченними бойовими діями

не утвориться. ані Сірія, ані Афганістан не є країнами в сучасному розумінні з одного боку. з іншого боку, в цих країнах внутрішні проблеми.

у нас агресія більшої країни, й проблеми будуть лише до того часу, коли агресія припиниться. цьому сприяють половина світу. коли Рашу хлопнуть, виявиться що в світі відразу припиниться не один конфлікт.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4202
З нами з: 29.09.19
Подякував: 490 раз.
Подякували: 1150 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 11:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:не є країнами в сучасному розумінні з одного боку.


Є країнами, не є країнами - це все дуже відносно. Афганістан до своїх революцій у 70-х був країною, Сирія була країною ще в нульових. Гадаєте що ми зі своїм шапіто якось принципово краще них?
fox767676
 
Повідомлень: 735
З нами з: 13.06.20
Подякував: 261 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5018501950205021>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 121020
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 498754
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6698
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4355)
10.09.2023 12:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.