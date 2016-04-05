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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 вер, 2023 12:11
fox767676 написав: Shaman написав:
не є країнами в сучасному розумінні з одного боку.
Є країнами, не є країнами - це все дуже відносно. Афганістан до своїх революцій у 70-х був країною, Сирія була країною ще в нульових. Гадаєте що ми зі своїм шапіто якось принципово краще них?
гадаю, що набагато краще.
Афганістан - взагалі середньовіччя. Арабські країни щось теж можуть поки що існувати або як військова диктатура, або як шаріат, або просто диктатура
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Додано: Нед 10 вер, 2023 12:37
Shaman написав:
коли Рашу хлопнуть,
Не хлопнуть. Дивіться резолюцію G20
За хлопок тільки ми, східна Європа (Польща, Латвія, Литва, Естонія) і Англія. США, Німеччина та інші наші союзники не хочуть ніякого хлопка (бояться віддачі), не кажучи вже про Китай, якому потрібен покірний раб, а не мертвий
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Додано: Нед 10 вер, 2023 12:46
Shaman написав: fox767676 написав: Shaman написав:
не є країнами в сучасному розумінні з одного боку.
Є країнами, не є країнами - це все дуже відносно. Афганістан до своїх революцій у 70-х був країною, Сирія була країною ще в нульових. Гадаєте що ми зі своїм шапіто якось принципово краще них?
гадаю, що набагато краще.
Афганістан - взагалі середньовіччя. Арабські країни щось теж можуть поки що існувати або як військова диктатура, або як шаріат, або просто диктатура
До війни і Сирія, і навіть Афганістан виглядали непогано - майже нічим не вирізнялись з ряду країн своїх регіонів.
А зараз... - так, середньовіччя.
Думаєте, якщо війна у нас затягнеться на десятиліття, Україна буде виглядати краще? Враховуючи наш клімат, враховуючи, що інфраструктура щоденно руйнується без адекватної відповіді ворогу, а військова диктатура вже вибудовується.
Нічого хорошого нам не світить, повторення історії - чергова руїна, та й все.
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