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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 вер, 2023 11:32
antey1969 написав:
Пока Украина воюет - Запад может спать спокойно
.
Переживать за экологию, бороться с нарушением прав однополых пар во всем мире, журить диктатуры Африки и т.д.
навіть вся Земля...майже не помічає війни
In the months leading up to the leaders' summit in New Delhi, India had been unable to find agreement on the wording about Ukraine, with Russia and China objecting even to language that they had agreed to last year at the G20 summit in Bali.
The final statement, released a day before the formal close of the summit, highlighted the “human suffering and negative added impacts of the war in Ukraine,” but did not mention Russia's invasion.
человечество испытывает негативное влияние войны в Украине
все человечество или Украинцы?
саммит Г20 упал ниже плинтуса (как и ООН)
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Додано: Нед 10 вер, 2023 11:35
prodigy написав:
саммит Г20 упал ниже плинтуса (как и ООН)
бедняжки. как же им теперь?
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Додано: Нед 10 вер, 2023 11:40
Пам'ятаєте 2012-2013 рік і початок війни в Сирії
Скільки було галасу в Європі і США, що Асад разом з рф вбиває дітей, хімічна зброя. Асад повинен піти та інше.
Війна в Сирії йде й сьогодні, пройшло вже більше 10 років, Асад на місці, в ЕС купа біженців з Сирії і хто зараз взагалі говорить про ту війну?
Нажаль у нас також може утворитися друга Сирія або Афганістан з нескінченними бойовими діями
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Додано: Нед 10 вер, 2023 11:50
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Додано: Нед 10 вер, 2023 11:50
Xenon написав:
Пам'ятаєте 2012-2013 рік і початок війни в Сирії
Скільки було галасу в Європі і США, що Асад разом з рф вбиває дітей, хімічна зброя. Асад повинен піти та інше.
Війна в Сирії йде й сьогодні, пройшло вже більше 10 років, Асад на місці, в ЕС купа біженців з Сирії і хто зараз взагалі говорить про ту війну?
Нажаль у нас також може утворитися друга Сирія або Афганістан з нескінченними бойовими діями
не утвориться. ані Сірія, ані Афганістан не є країнами в сучасному розумінні з одного боку. з іншого боку, в цих країнах внутрішні проблеми.
у нас агресія більшої країни, й проблеми будуть лише до того часу, коли агресія припиниться. цьому сприяють половина світу. коли Рашу хлопнуть, виявиться що в світі відразу припиниться не один конфлікт.
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Shaman
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Додано: Нед 10 вер, 2023 11:55
Shaman написав:
не є країнами в сучасному розумінні з одного боку.
Є країнами, не є країнами - це все дуже відносно. Афганістан до своїх революцій у 70-х був країною, Сирія була країною ще в нульових. Гадаєте що ми зі своїм шапіто якось принципово краще них?
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fox767676
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Додано: Нед 10 вер, 2023 12:11
fox767676 написав: Shaman написав:
не є країнами в сучасному розумінні з одного боку.
Є країнами, не є країнами - це все дуже відносно. Афганістан до своїх революцій у 70-х був країною, Сирія була країною ще в нульових. Гадаєте що ми зі своїм шапіто якось принципово краще них?
гадаю, що набагато краще.
Афганістан - взагалі середньовіччя. Арабські країни щось теж можуть поки що існувати або як військова диктатура, або як шаріат, або просто диктатура
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Shaman
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Додано: Нед 10 вер, 2023 12:37
Shaman написав:
коли Рашу хлопнуть,
Не хлопнуть. Дивіться резолюцію G20
За хлопок тільки ми, східна Європа (Польща, Латвія, Литва, Естонія) і Англія. США, Німеччина та інші наші союзники не хочуть ніякого хлопка (бояться віддачі), не кажучи вже про Китай, якому потрібен покірний раб, а не мертвий
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Додано: Нед 10 вер, 2023 12:46
Shaman написав: fox767676 написав: Shaman написав:
не є країнами в сучасному розумінні з одного боку.
Є країнами, не є країнами - це все дуже відносно. Афганістан до своїх революцій у 70-х був країною, Сирія була країною ще в нульових. Гадаєте що ми зі своїм шапіто якось принципово краще них?
гадаю, що набагато краще.
Афганістан - взагалі середньовіччя. Арабські країни щось теж можуть поки що існувати або як військова диктатура, або як шаріат, або просто диктатура
До війни і Сирія, і навіть Афганістан виглядали непогано - майже нічим не вирізнялись з ряду країн своїх регіонів.
А зараз... - так, середньовіччя.
Думаєте, якщо війна у нас затягнеться на десятиліття, Україна буде виглядати краще? Враховуючи наш клімат, враховуючи, що інфраструктура щоденно руйнується без адекватної відповіді ворогу, а військова диктатура вже вибудовується - нічого хорошого нам не світить, повторення історії - чергова руїна, та й все.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 13:22
prodigy написав: antey1969 написав:
Пока Украина воюет - Запад может спать спокойно
.
Переживать за экологию, бороться с нарушением прав однополых пар во всем мире, журить диктатуры Африки и т.д.
навіть вся Земля...майже не помічає війни
In the months leading up to the leaders' summit in New Delhi, India had been unable to find agreement on the wording about Ukraine, with Russia and China objecting even to language that they had agreed to last year at the G20 summit in Bali.
The final statement, released a day before the formal close of the summit, highlighted the “human suffering and negative added impacts of the war in Ukraine,” but did not mention Russia's invasion.
человечество испытывает негативное влияние войны в Украине
все человечество или Украинцы?
саммит Г20 упал ниже плинтуса (как и ООН)
Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан высоко оценил декларацию G20, - The Guardian
Как пишет издание, Салливан отметил, что декларация "очень хорошо отстаивает принцип, согласно которому государства не могут использовать силу для получения территорий или для нарушения территориальной целостности, суверенитета или политической независимости других стран".
Декларацию также высоко оценили Германия и Великобритания, однако позиция Украины в этом вопросе осталась неизменной и "гордиться нечем".
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