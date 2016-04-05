fler написав:

Xenon написав: Пам'ятаєте 2012-2013 рік і початок війни в Сирії

Скільки було галасу в Європі і США, що Асад разом з рф вбиває дітей, хімічна зброя. Асад повинен піти та інше.

Війна в Сирії йде й сьогодні, пройшло вже більше 10 років, Асад на місці, в ЕС купа біженців з Сирії і хто зараз взагалі говорить про ту війну?

Пам'ятаєте 2012-2013 рік і початок війни в СиріїСкільки було галасу в Європі і США, що Асад разом з рф вбиває дітей, хімічна зброя. Асад повинен піти та інше.Війна в Сирії йде й сьогодні, пройшло вже більше 10 років, Асад на місці, в ЕС купа біженців з Сирії і хто зараз взагалі говорить про ту війну?

Ось старенька (2021р), але досить грунтовна стаття, де розкладено по полицям ключові питання війни, багато з яких актуальні для України теж. Дуже рекомендую.Війна в Сирії призвела до гуманітарної кризи небувалого масштабу. Майже пів мільйона людей загинули, доля десятків тисяч людей досі невідома, більше половини населення - понад 12 мільйонів (дані UNHCR) - вимушено покинули свої домівки. Серед них 6,6 млн виїхали з Сирії, інші 6 млн знайшли тимчасовий притулок всередині країни. Велика частина з цих 6,6 млн - близько 5,5 млн - знайшли притулок у сусідніх країнах - Туреччині, Лівані, Йорданії та Іраку. Близько мільйона людей виїхало в Європу.Країна поділена на чотири зони впливу., зокрема усі вісім головних міст - Дамаск, Алеппо, Хомс, Хама, Латакія, Тартус, Дераа і Дейр-ез-Зор. На цих територіях проживає приблизно 12 мільйонів людей із 17-мільйонного населення повоєнної Сирії.Решта країни поділена на три частини - північний схід перебуває в руках курдської коаліції, яку. Це. Північний Захід контролюють повстанські угруповання, пов'язані з Туреччиною, - територію на захід від Алеппо і ділянку кордону від Тель-Аб'яд до Рас ель-Айн. В Ідлібі досі залишаються повстанські сили, серед яких джихадисти угруповання "Хайат Тахрір аш-Шам", пов'язаного з "Аль-Каїдою". Там же присутні і турецькі сили.Післясмак від статті у мене такий: потрібно переносити війну на територію рф, інакше ми ризикуємо втратити окуповані території надовго. Післявоєнний голод, як у Сирії нам, на щастя, не загрожує, проте наслідки від демографічних проблем, безробіття і зростання злочинності будуть відчутними не менше 10 років((.