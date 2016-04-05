RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5018501950205021
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 14:09

  fler написав:
  Xenon написав:Пам'ятаєте 2012-2013 рік і початок війни в Сирії
Скільки було галасу в Європі і США, що Асад разом з рф вбиває дітей, хімічна зброя. Асад повинен піти та інше.
Війна в Сирії йде й сьогодні, пройшло вже більше 10 років, Асад на місці, в ЕС купа біженців з Сирії і хто зараз взагалі говорить про ту війну?

Ось старенька (2021р), але досить грунтовна стаття, де розкладено по полицям ключові питання війни, багато з яких актуальні для України теж. Дуже рекомендую.
Війна в Сирії призвела до гуманітарної кризи небувалого масштабу. Майже пів мільйона людей загинули, доля десятків тисяч людей досі невідома, більше половини населення - понад 12 мільйонів (дані UNHCR) - вимушено покинули свої домівки. Серед них 6,6 млн виїхали з Сирії, інші 6 млн знайшли тимчасовий притулок всередині країни. Велика частина з цих 6,6 млн - близько 5,5 млн - знайшли притулок у сусідніх країнах - Туреччині, Лівані, Йорданії та Іраку. Близько мільйона людей виїхало в Європу.
Країна поділена на чотири зони впливу.
Асад контролює дві третини сирійської території (для порівняння - у 2013 році під контролем Асада перебувала одна п'ята країни), зокрема усі вісім головних міст - Дамаск, Алеппо, Хомс, Хама, Латакія, Тартус, Дераа і Дейр-ез-Зор. На цих територіях проживає приблизно 12 мільйонів людей із 17-мільйонного населення повоєнної Сирії.
Решта країни поділена на три частини - північний схід перебуває в руках курдської коаліції, яку підтримують США. Це приблизно чверть країни і 80% усіх природних ресурсів. Північний Захід контролюють повстанські угруповання, пов'язані з Туреччиною, - територію на захід від Алеппо і ділянку кордону від Тель-Аб'яд до Рас ель-Айн. В Ідлібі досі залишаються повстанські сили, серед яких джихадисти угруповання "Хайат Тахрір аш-Шам", пов'язаного з "Аль-Каїдою". Там же присутні і турецькі сили.
Війна в Сирії триває так довго з кількох причин, але одна з головних - залученість до конфлікту міжнародних гравців. Доля Сирії давно не в руках сирійців, а ключі до вирішення конфлікту ділять між собою зовнішні сили.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-56392809

Післясмак від статті у мене такий: потрібно переносити війну на територію рф, інакше ми ризикуємо втратити окуповані території надовго. Післявоєнний голод, як у Сирії нам, на щастя, не загрожує, проте наслідки від демографічних проблем, безробіття і зростання злочинності будуть відчутними не менше 10 років((.


Кстати отмечу что Асад ограничился мобилизацией мужчин возрастом всего до 42-х лет, с официальным откосом за 10т дол, но в западной прессе он уже кровопийца-диктатор - https://www.theguardian.com/world/2021/ ... ry-service
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 654
З нами з: 16.05.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 14:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Кстати отмечу что Асад ограничился мобилизацией мужчин возрастом всего до 42-х лет, с официальным откосом за 10т дол, но в западной прессе он уже кровопийца-диктатор -

Може в нього просто нема дефіциту чоловіків?
Диктаторство і кровопивство не тим визначається, а приказами розстрілювати / травити мирне населення і небажанням віддавати владу.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1360
З нами з: 29.07.22
Подякував: 190 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 14:31

  katso написав:
Кстати отмечу что Асад ограничился мобилизацией мужчин возрастом всего до 42-х лет, с официальным откосом за 10т дол, но в западной прессе он уже кровопийца-диктатор - https://www.theguardian.com/world/2021/ ... ry-service



В Англии ВМВ возраст военной мобилизации был до 41 года, промышленной - 49.
В тоталитарном СССР ВМВ - 50.
В позднем совке и постсовке 40 .
Уряд наш непонятно с какой целью явно перегнул палку верхнего возраста, что будет иметь долгоиграющие негативные последствия, имиджевые, идеологические, демографические.
Имхо, 40-42 как раз норм для неприсягавших, 45-49 для служивших рядовых, 50-55 для сержантов-лейтенантов. Если этого не хватает для решения задач, значит надо персмотреть методы их решения, или сами задачи.

С другой стороны так и не подписан указ о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет, инвалидам позволяется за рулем авто выезжать из страны.
fox767676
 
Повідомлень: 740
З нами з: 13.06.20
Подякував: 261 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 14:41

  fox767676 написав:
  katso написав:
Кстати отмечу что Асад ограничился мобилизацией мужчин возрастом всего до 42-х лет, с официальным откосом за 10т дол, но в западной прессе он уже кровопийца-диктатор - https://www.theguardian.com/world/2021/ ... ry-service



В Англии ВМВ возраст военной мобилизации был до 41 года, промышленной - 49.
В тоталитарном СССР ВМВ - 50.
В позднем совке и постсовке 40 .
Уряд наш непонятно с какой целью явно перегнул палку верхнего возраста, что будет иметь долгоиграющие негативные последствия, имиджевые, идеологические, демографические.
Имхо, 40-42 как раз норм для неприсягавших, 45-50 для служивших рядовых, 50-55 для сержантов-лейтенантов. Если этого не хватает для решения задач, значит надо персмотреть методы их решения, или сами задачи.

Честно говоря, мне вообще непонятно, как можно призывать (кроме старших офицеров) людей за 50 лет. Армия - это трудности и лишения, которые старят любого (не писаря) уже буквально через полгода лет на 5-10, со всеми отсюда вытекающими обострениями болячек.
Подвернул ногу в 20 - хромаешь до вечера, в 35 - пару дней, после 50 - неделю как минимум. И так во всем.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12059
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 3600 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Подвернул ногу в 20 - хромаешь до вечера, в 35 - пару дней, после 50 - неделю как минимум. И так во всем.


Именно так. В 35 имел неосторожность шлепнуться, рука болела месяц, что неприятно удивило, в юности бы на следующие день и позабыл бы
fox767676
 
Повідомлень: 740
З нами з: 13.06.20
Подякував: 261 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 14:57

  Дюрі-бачі написав:
  katso написав:Кстати отмечу что Асад ограничился мобилизацией мужчин возрастом всего до 42-х лет, с официальным откосом за 10т дол..

Може в нього просто нема дефіциту чоловіків?

В нього і фронт не розтягнутий на 2000 км, тобто мабуть немає потреби набирати сотнями тисяч одразу. З іншого боку, 42 роки - пік кар'єрного зростання, ці люди вже досвідчені фахівці у своїй справі. На фронті толку від них мало (якщо не військові специ), а в тилу на них тримається економіка.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4224
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5018501950205021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 121167
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 498916
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6756
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5110)
10.09.2023 15:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.