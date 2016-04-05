Додано: Нед 10 вер, 2023 16:49

katso написав: Кстати отмечу что Асад ограничился мобилизацией мужчин возрастом всего до 42-х лет, с официальным откосом за 10т дол Кстати отмечу что Асад ограничился мобилизацией мужчин возрастом всего до 42-х лет,

Та нехай би вже і так - але це треба було робити рік тому!Так хоч би гроші в бюджет пішли...А так що - розійшлись по кишенях лікарів і різних комісій... по 2-3-5Кдол...п.с.Тут вже не одна "труба трубить", що в наших резервах в тилу є багато... але кажуть, що не зрозуміло ЧОМУ їх тримають вже рік в тилу(типу тренують), а не по-трохи підмінюють хлопців на фронті?Тобто не постає там питання - "ну ще не достатньо зібрали/мобілізували..." - а чому тих мобілізованих, які вже рік тому мобілізували, такий тривалий час тримають в тилу???Можна ж, як я кажу , ще рік тому почати малими групами (по 30-50К) їх відсилати на фронт, а з фронту - на їхнє тилове місце...Хоча, що нас на їхнє тилове місце відсилати? Ми ж то вже "треновані" !- то можна нас зразу додому!- але під розписку, що по першому "свистку" з'явитись у ТЦК! Бо інакше - 3-5р. вязниці!