Xenon написав:Пам'ятаєте 2012-2013 рік і початок війни в Сирії Скільки було галасу в Європі і США, що Асад разом з рф вбиває дітей, хімічна зброя. Асад повинен піти та інше. Війна в Сирії йде й сьогодні, пройшло вже більше 10 років, Асад на місці, в ЕС купа біженців з Сирії і хто зараз взагалі говорить про ту війну?
Ось старенька (2021р), але досить грунтовна стаття, де розкладено по полицям ключові питання війни, багато з яких актуальні для України теж. Дуже рекомендую. Війна в Сирії призвела до гуманітарної кризи небувалого масштабу. Майже пів мільйона людей загинули, доля десятків тисяч людей досі невідома, більше половини населення - понад 12 мільйонів (дані UNHCR) - вимушено покинули свої домівки. Серед них 6,6 млн виїхали з Сирії, інші 6 млн знайшли тимчасовий притулок всередині країни. Велика частина з цих 6,6 млн - близько 5,5 млн - знайшли притулок у сусідніх країнах - Туреччині, Лівані, Йорданії та Іраку. Близько мільйона людей виїхало в Європу. Країна поділена на чотири зони впливу. Асад контролює дві третини сирійської території (для порівняння - у 2013 році під контролем Асада перебувала одна п'ята країни), зокрема усі вісім головних міст - Дамаск, Алеппо, Хомс, Хама, Латакія, Тартус, Дераа і Дейр-ез-Зор. На цих територіях проживає приблизно 12 мільйонів людей із 17-мільйонного населення повоєнної Сирії. Решта країни поділена на три частини - північний схід перебуває в руках курдської коаліції, яку підтримують США. Це приблизно чверть країни і 80% усіх природних ресурсів. Північний Захід контролюють повстанські угруповання, пов'язані з Туреччиною, - територію на захід від Алеппо і ділянку кордону від Тель-Аб'яд до Рас ель-Айн. В Ідлібі досі залишаються повстанські сили, серед яких джихадисти угруповання "Хайат Тахрір аш-Шам", пов'язаного з "Аль-Каїдою". Там же присутні і турецькі сили. Війна в Сирії триває так довго з кількох причин, але одна з головних - залученість до конфлікту міжнародних гравців. Доля Сирії давно не в руках сирійців, а ключі до вирішення конфлікту ділять між собою зовнішні сили. https://www.bbc.com/ukrainian/features-56392809
Післясмак від статті у мене такий: потрібно переносити війну на територію рф, інакше ми ризикуємо втратити окуповані території надовго. Післявоєнний голод, як у Сирії нам, на щастя, не загрожує, проте наслідки від демографічних проблем, безробіття і зростання злочинності будуть відчутними не менше 10 років((.
В Англии ВМВ возраст военной мобилизации был до 41 года, промышленной - 49. В тоталитарном СССР ВМВ - 50. В позднем совке и постсовке 40 . Уряд наш непонятно с какой целью явно перегнул палку верхнего возраста, что будет иметь долгоиграющие негативные последствия, имиджевые, идеологические, демографические. Имхо, 40-42 как раз норм для неприсягавших, 45-49 для служивших рядовых, 50-55 для сержантов-лейтенантов. Если этого не хватает для решения задач, значит надо персмотреть методы их решения, или сами задачи.
С другой стороны так и не подписан указ о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет, инвалидам позволяется за рулем авто выезжать из страны.
В Англии ВМВ возраст военной мобилизации был до 41 года, промышленной - 49. В тоталитарном СССР ВМВ - 50. В позднем совке и постсовке 40 . Уряд наш непонятно с какой целью явно перегнул палку верхнего возраста, что будет иметь долгоиграющие негативные последствия, имиджевые, идеологические, демографические. Имхо, 40-42 как раз норм для неприсягавших, 45-50 для служивших рядовых, 50-55 для сержантов-лейтенантов. Если этого не хватает для решения задач, значит надо персмотреть методы их решения, или сами задачи.
Честно говоря, мне вообще непонятно, как можно призывать (кроме старших офицеров) людей за 50 лет. Армия - это трудности и лишения, которые старят любого (не писаря) уже буквально через полгода лет на 5-10, со всеми отсюда вытекающими обострениями болячек. Подвернул ногу в 20 - хромаешь до вечера, в 35 - пару дней, после 50 - неделю как минимум. И так во всем.
katso написав:Кстати отмечу что Асад ограничился мобилизацией мужчин возрастом всего до 42-х лет, с официальным откосом за 10т дол..
Може в нього просто нема дефіциту чоловіків?
В нього і фронт не розтягнутий на 2000 км, тобто мабуть немає потреби набирати сотнями тисяч одразу. З іншого боку, 42 роки - пік кар'єрного зростання, ці люди вже досвідчені фахівці у своїй справі. На фронті толку від них мало (якщо не військові специ), а в тилу на них тримається економіка.
katso написав:Кстати отмечу что Асад ограничился мобилизацией мужчин возрастом всего до 42-х лет, с официальным откосом за 10т дол
Та нехай би вже і так - але це треба було робити рік тому! Так хоч би гроші в бюджет пішли... А так що - розійшлись по кишенях лікарів і різних комісій... по 2-3-5Кдол...
п.с. Тут вже не одна "труба трубить", що в наших резервах в тилу є багато... але кажуть, що не зрозуміло ЧОМУ їх тримають вже рік в тилу(типу тренують), а не по-трохи підмінюють хлопців на фронті?
Тобто не постає там питання - "ну ще не достатньо зібрали/мобілізували..." - а чому тих мобілізованих, які вже рік тому мобілізували, такий тривалий час тримають в тилу???
Можна ж, як я кажу , ще рік тому почати малими групами (по 30-50К) їх відсилати на фронт, а з фронту - на їхнє тилове місце... Хоча, що нас на їхнє тилове місце відсилати? Ми ж то вже "треновані" ! - то можна нас зразу додому! - але під розписку, що по першому "свистку" з'явитись у ТЦК! Бо інакше - 3-5р. вязниці!
Міністерство закордонних справ Румунії у суботу, 9 вересня, викликало тимчасового повіреного у справах Росії для висловлення протесту через падіння російських безпілотників.
"Держсекретар зі стратегічних питань Юліан Фота передав протест румунської сторони у зв'язку з порушенням повітряного простору Румунії після виявлення на території нашої країни поблизу кордону з Україною фрагментів дронів, аналогічних тим, які використовували російські війська під час агресії проти України", – йдеться в заяві румунського МЗС, яке цитують місцеві агентства.