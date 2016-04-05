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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5019502050215022
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 17:00

  Успіх написав:але під розписку, що по першому "свистку" з'явитись у ТЦК!
а если 1й свисток будет через 3 дня тебя это устроит?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Можна ж, як я кажу , ще рік тому почати малими групами (по 30-50К) їх відсилати на фронт, а з фронту - на їхнє тилове місце...

Тут всі забули про призовників 2020-2021 р., які вже 2-3 роки чекають на дембель, без грошей і без перспектив... Напевно чекають поки їм виповниться 27(25) років і їх мобілізують.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 10 вер, 2023 17:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 17:09

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:але під розписку, що по першому "свистку" з'явитись у ТЦК!
а если 1й свисток будет через 3 дня тебя это устроит?

В розписці має бути пунктик - "у разі значного погіршення ситуації на фронті..."
А так - то рік НЕ турбувати! :D
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 17:17

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:але під розписку, що по першому "свистку" з'явитись у ТЦК!
а если 1й свисток будет через 3 дня тебя это устроит?

В розписці має бути пунктик - "у разі значного погіршення ситуації на фронті..."
А так - то рік НЕ турбувати! :D

я бы отпускал на год многодетных отцов . демографию надо ж как то поднимать? причём в счет шли бы дети от всех браков. можно было бы вообще на пару лет разрешить многоженство.. одна жена в эмиграции, другая в Украине. Удобно.
vitaliiangel
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