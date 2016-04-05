|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 10 вер, 2023 17:00
Успіх написав:
але під розписку, що по першому "свистку" з'явитись у ТЦК!
а если 1й свисток будет через 3 дня тебя это устроит?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19134
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2194 раз.
- Подякували: 3145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 вер, 2023 17:07
Успіх написав:
Можна ж, як я кажу , ще рік тому почати малими групами (по 30-50К) їх відсилати на фронт, а з фронту - на їхнє тилове місце...
Тут всі забули про призовників 2020-2021 р., які вже 2-3 роки чекають на дембель, без грошей і без перспектив... Напевно чекають поки їм виповниться 27(25) років і їх мобілізують.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 10 вер, 2023 17:14, всього редагувалось 2 разів.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1365
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 вер, 2023 17:09
vitaliiangel написав: Успіх написав:
але під розписку, що по першому "свистку" з'явитись у ТЦК!
а если 1й свисток будет через 3 дня тебя это устроит?
В розписці має бути пунктик - "у разі значного погіршення ситуації на фронті..."
А так - то рік НЕ турбувати!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5288
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 827 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
1
Додано: Нед 10 вер, 2023 17:17
Успіх написав: vitaliiangel написав: Успіх написав:
але під розписку, що по першому "свистку" з'явитись у ТЦК!
а если 1й свисток будет через 3 дня тебя это устроит?
В розписці має бути пунктик - "у разі значного погіршення ситуації на фронті..."
А так - то рік НЕ турбувати!
я бы отпускал на год многодетных отцов . демографию надо ж как то поднимать? причём в счет шли бы дети от всех браков. можно было бы вообще на пару лет разрешить многоженство.. одна жена в эмиграции, другая в Украине. Потом наоборот. Удобно.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19134
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2194 раз.
- Подякували: 3145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 вер, 2023 17:33
vitaliiangel написав:
]
vitaliiangel написав: Успіх написав:
але під розписку, що по першому "свистку" з'явитись у ТЦК!
а если 1й свисток будет через 3 дня тебя это устроит?
В розписці має бути пунктик - "у разі значного погіршення ситуації на фронті..."
А так - то рік НЕ турбувати!
я бы отпускал на год многодетных отцов . демографию надо ж как то поднимать? причём в счет шли бы дети от всех браков. можно было бы вообще на пару лет разрешить многоженство.. одна жена в эмиграции, другая в Украине. Удобно.
Многодетство быстрее в могилу сведёт, чем самая жестокая война. А вот многоженство зацепило, конечно. Голосуем
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1064
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 вер, 2023 17:39
vitaliiangel написав:
я бы отпускал на год многодетных отцов . демографию надо ж как то поднимать?
А в нас хіба зараз не перекос від виїзду дам? Чисто візуально в тилу на 1 молоду жінку 2-3 чоловіки
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1365
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 вер, 2023 17:42
Успіх написав:
...одні лише алкаші і старі...
Хмммм... щось знайоме до болю... де ж я таке міг бачити...
Фухххх, таки це НЕ про нашу батарею.... - в нас ще плюс хворі...
Яке ж ти недолуге ... прямо хоч стандарт недолугості з тебе ліпи
Тому тебе ЛАД
і підтримує, бо з його россійської думки, українець і має бути такий недолугий і ніяк інакше
PS. Чомусь у тебе до flyman
, beee
, vitalian
значно меньше претензій, ніж до мене чи budivelnik
Чому б це, га ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8383
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 1247 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 10 вер, 2023 17:43
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
я бы отпускал на год многодетных отцов . демографию надо ж как то поднимать?
А в нас хіба зараз не перекос від виїзду дам? Чисто візуально в тилу на 1 молоду жінку 2-3 чоловіки
надо считать не количество голов, а количество желающих завести потомство. Боюсь что в этом случае, статистика будет не в пользу мужчин. У них материнского инстинкта нет, им дети зачем?
Чоловіче щастя -
Баби, пиво, рок-н-рол
І щоби по тєлєку
Йшов бокс або футбол.
про детей - ни слова.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 10 вер, 2023 17:47, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19134
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2194 раз.
- Подякували: 3145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 вер, 2023 17:44
vitaliiangel написав:
У них материнского инстинкта нет, им дети зачем?
От якщо б давали оформити відстрочку від мобілізації одразу з'явилось би бажання...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1365
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 вер, 2023 17:46
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
У них материнского инстинкта нет, им дети зачем?
От якщо б давали оформити відстрочку від мобілізації одразу з'явилось би бажання...
правильно, только сразу троих НОВОрожденных надо требовать. а не троих по 16-17 лет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 10 вер, 2023 17:50, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19134
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2194 раз.
- Подякували: 3145 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|121178
|
|
|6076
|498937
|
|
|1
|6760
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|