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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 вер, 2023 17:48
pesikot написав:
PS. Чомусь у тебе до flyman, beee, vitalian значно меньше претензій, ніж до мене чи budivelnik
Чому б це, га ?
потому что мы его не учим жить. разрешаем быть самим собой.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 10 вер, 2023 18:00
vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
я бы отпускал на год многодетных отцов . демографию надо ж как то поднимать?
А в нас хіба зараз не перекос від виїзду дам? Чисто візуально в тилу на 1 молоду жінку 2-3 чоловіки
надо считать не количество голов, а количество желающих завести потомство. Боюсь что в этом случае, статистика будет не в пользу мужчин. У них материнского инстинкта нет, им дети зачем?
Чоловіче щастя -
Баби, пиво, рок-н-рол
І щоби по тєлєку
Йшов бокс або футбол.
про детей - ни слова.
...шла 1025я серия сериала "тупой и еще тупее"
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Додано: Нед 10 вер, 2023 18:03
Прохожий написав:
...шла 1025я серия сериала "тупой и еще тупее
вдобавок твоя неконтролируемая эрекция при виде моих сообщений.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 10 вер, 2023 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 18:07
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
я бы отпускал на год многодетных отцов . демографию надо ж как то поднимать?
А в нас хіба зараз не перекос від виїзду дам? Чисто візуально в тилу на 1 молоду жінку 2-3 чоловіки
Тiльки що на Цензорi прочитав такий комментар
Дивлюсь по Житомиру... по ходу всі в окопах-схованках-закордоннях, одні дівки ходять, бери-не хочу (с)
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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