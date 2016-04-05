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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5020502150225023
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 17:48

  pesikot написав:PS. Чомусь у тебе до flyman, beee, vitalian значно меньше претензій, ніж до мене чи budivelnik
Чому б це, га ?
потому что мы его не учим жить. разрешаем быть самим собой.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 18:00

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:я бы отпускал на год многодетных отцов . демографию надо ж как то поднимать?

А в нас хіба зараз не перекос від виїзду дам? Чисто візуально в тилу на 1 молоду жінку 2-3 чоловіки

надо считать не количество голов, а количество желающих завести потомство. Боюсь что в этом случае, статистика будет не в пользу мужчин. У них материнского инстинкта нет, им дети зачем?
Чоловіче щастя -
Баби, пиво, рок-н-рол
І щоби по тєлєку
Йшов бокс або футбол.

про детей - ни слова.

...шла 1025я серия сериала "тупой и еще тупее" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 18:03

  Прохожий написав:...шла 1025я серия сериала "тупой и еще тупее
вдобавок твоя неконтролируемая эрекция при виде моих сообщений.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 вер, 2023 18:16, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 18:07

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:я бы отпускал на год многодетных отцов . демографию надо ж как то поднимать?

А в нас хіба зараз не перекос від виїзду дам? Чисто візуально в тилу на 1 молоду жінку 2-3 чоловіки


Тiльки що на Цензорi прочитав такий комментар
Дивлюсь по Житомиру... по ходу всі в окопах-схованках-закордоннях, одні дівки ходять, бери-не хочу (с)
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  #<1 ... 5020502150225023
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