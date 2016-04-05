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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 вер, 2023 17:48
pesikot написав:
PS. Чомусь у тебе до flyman, beee, vitalian значно меньше претензій, ніж до мене чи budivelnik
Чому б це, га ?
потому что мы его не учим жить. разрешаем быть самим собой.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 18:00
vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
я бы отпускал на год многодетных отцов . демографию надо ж как то поднимать?
А в нас хіба зараз не перекос від виїзду дам? Чисто візуально в тилу на 1 молоду жінку 2-3 чоловіки
надо считать не количество голов, а количество желающих завести потомство. Боюсь что в этом случае, статистика будет не в пользу мужчин. У них материнского инстинкта нет, им дети зачем?
Чоловіче щастя -
Баби, пиво, рок-н-рол
І щоби по тєлєку
Йшов бокс або футбол.
про детей - ни слова.
...шла 1025я серия сериала "тупой и еще тупее"
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Додано: Нед 10 вер, 2023 18:03
Прохожий написав:
...шла 1025я серия сериала "тупой и еще тупее
вдобавок твоя неконтролируемая эрекция при виде моих сообщений.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 10 вер, 2023 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 18:07
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
я бы отпускал на год многодетных отцов . демографию надо ж как то поднимать?
А в нас хіба зараз не перекос від виїзду дам? Чисто візуально в тилу на 1 молоду жінку 2-3 чоловіки
Тiльки що на Цензорi прочитав такий комментар
Дивлюсь по Житомиру... по ходу всі в окопах-схованках-закордоннях, одні дівки ходять, бери-не хочу (с)
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Додано: Нед 10 вер, 2023 19:16
mephala написав: sergey_sryvkin написав:
Щодо СТО - це залежить від того чи є СТО платником ПДВ. Якщо є, то вся сума, і матеріали і робота формує податкове зобов'язання (за умови що СТО це покаже, а не візьме з вас просто в чорну готівку). Тому про формуванні ціни СТО буде враховувати всі необхідні витрати та податки які він планує сплатити. А конкретно ваше замовлення не буде мати прямого стосунку до сплат ПДВ у бюджет взагалі
продавець бере з тумбочки гроші щоб перерахувати ПДВ до бюджету.
десь так і відбувається.
Так і відбувається.
Захотів продати щось комусь. Взяв із тумбочки гроші на виробництво або закупівлю. Відвантажив товар замовнику, взяв із тумбочки гроші, заплатив ПДВ. Або ще авансом додатково заплатив, завдяки наполегливому проханню податкової, бо очінь дєнєх нада. І сидиш, чекаєш, доки тобі покупець за контрактом заплатить. А може й не заплатить...
Комусь бачу навіть невідомо, що податкове зобов'язання виникає по факту відвантаження, якщо воно іде раніше оплати. І ніяких грошей покупця навіть потримати не вдається "податковому агенту"...
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin
в Нед 10 вер, 2023 19:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 19:24
vitaliiangel написав: pesikot написав:
PS. Чомусь у тебе до flyman, beee, vitalian значно меньше претензій, ніж до мене чи budivelnik
Чому б це, га ?
потому что мы его не учим жить. разрешаем быть самим собой.
Тому що, такий недолугий украінець, як Долярчік, тобі подобається
В этом вся суть твоего русскага мира, ты "разрешаем быть самим собой", ты ему что-то разрешаешь
А ось я, як украінець з власною думкою, тобі поперек горла
Потому что, я вертел все твои разрешения на висловлювання власної думки
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Додано: Нед 10 вер, 2023 19:32
vladimir07 написав:
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
я бы отпускал на год многодетных отцов . демографию надо ж как то поднимать?
А в нас хіба зараз не перекос від виїзду дам? Чисто візуально в тилу на 1 молоду жінку 2-3 чоловіки
Тiльки що на Цензорi прочитав такий комментар
Дивлюсь по Житомиру... по ходу всі в окопах-схованках-закордоннях, одні дівки ходять, бери-не хочу (с)
Так може з Житомира та інших регіонів понаїхало мобрезерву до Ужгорода, а далі зась.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 19:33
sergey_sryvkin написав:
І сидиш, чекаєш, доки тобі покупець за контрактом заплатить. А може й не заплатить...
Зате Продавець може на власній шкурі відчує, що відчуває Покупець, коли оплачує чек, зі строкою ПДВ, а покупка виявилась невдалою.
Не продав - стаа Покупцем, і будь ласкавий заплатити цей податок. Продав - став Продавцем, а податок заплатиш тільки зі своєї доданої вартості, з маржі.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 19:39
pesikot написав:
А ось я, як украінець з власною думкою, тобі поперек горла
Потому что, я вертел все твои разрешения на висловлювання власної думки
у тебя чрезмерно завышенное чсв, мне ниже спины на твоё мнение, даже если ты почётный стриптизёр центрального дома культуры. Никаких разрешений / запретов я здесь никому не выдавал. Но ты можешь с ними бороться, со стороны это прикольно выглядит.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 19:50
lapay написав: sergey_sryvkin написав:
І сидиш, чекаєш, доки тобі покупець за контрактом заплатить. А може й не заплатить...
Зате Продавець може на власній шкурі відчує, що відчуває Покупець, коли оплачує чек, зі строкою ПДВ, а покупка виявилась невдалою.
Для цього є закон про захист прав споживачів.
А ось про захист прав продавців немає.
lapay написав:
Не продав - стаа Покупцем, і будь ласкавий заплатити цей податок. Продав - став Продавцем, а податок заплатиш тільки зі своєї доданої вартості, з маржі.
Наче слова зі словника, а сенсу в реченнях немає.
Я бачу що ви не в темі від слова взагалі.
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