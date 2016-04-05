RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5021502250235024>
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 17:48

  pesikot написав:PS. Чомусь у тебе до flyman, beee, vitalian значно меньше претензій, ніж до мене чи budivelnik
Чому б це, га ?
потому что мы его не учим жить. разрешаем быть самим собой.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19136
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2194 раз.
Подякували: 3145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 18:00

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:я бы отпускал на год многодетных отцов . демографию надо ж как то поднимать?

А в нас хіба зараз не перекос від виїзду дам? Чисто візуально в тилу на 1 молоду жінку 2-3 чоловіки

надо считать не количество голов, а количество желающих завести потомство. Боюсь что в этом случае, статистика будет не в пользу мужчин. У них материнского инстинкта нет, им дети зачем?
Чоловіче щастя -
Баби, пиво, рок-н-рол
І щоби по тєлєку
Йшов бокс або футбол.

про детей - ни слова.

...шла 1025я серия сериала "тупой и еще тупее" :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 13206
З нами з: 05.06.13
Подякував: 902 раз.
Подякували: 1426 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 18:03

  Прохожий написав:...шла 1025я серия сериала "тупой и еще тупее
вдобавок твоя неконтролируемая эрекция при виде моих сообщений.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 вер, 2023 18:16, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19136
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2194 раз.
Подякували: 3145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 18:07

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:я бы отпускал на год многодетных отцов . демографию надо ж как то поднимать?

А в нас хіба зараз не перекос від виїзду дам? Чисто візуально в тилу на 1 молоду жінку 2-3 чоловіки


Тiльки що на Цензорi прочитав такий комментар
Дивлюсь по Житомиру... по ходу всі в окопах-схованках-закордоннях, одні дівки ходять, бери-не хочу (с)
vladimir07
 
Повідомлень: 1818
З нами з: 30.01.14
Подякував: 56 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 19:16

  mephala написав:
  sergey_sryvkin написав:Щодо СТО - це залежить від того чи є СТО платником ПДВ. Якщо є, то вся сума, і матеріали і робота формує податкове зобов'язання (за умови що СТО це покаже, а не візьме з вас просто в чорну готівку). Тому про формуванні ціни СТО буде враховувати всі необхідні витрати та податки які він планує сплатити. А конкретно ваше замовлення не буде мати прямого стосунку до сплат ПДВ у бюджет взагалі


продавець бере з тумбочки гроші щоб перерахувати ПДВ до бюджету.
десь так і відбувається.

Так і відбувається.
Захотів продати щось комусь. Взяв із тумбочки гроші на виробництво або закупівлю. Відвантажив товар замовнику, взяв із тумбочки гроші, заплатив ПДВ. Або ще авансом додатково заплатив, завдяки наполегливому проханню податкової, бо очінь дєнєх нада. І сидиш, чекаєш, доки тобі покупець за контрактом заплатить. А може й не заплатить...

Комусь бачу навіть невідомо, що податкове зобов'язання виникає по факту відвантаження, якщо воно іде раніше оплати. І ніяких грошей покупця навіть потримати не вдається "податковому агенту"...
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Нед 10 вер, 2023 19:24, всього редагувалось 1 раз.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1682
З нами з: 19.02.14
Подякував: 504 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 19:24

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:PS. Чомусь у тебе до flyman, beee, vitalian значно меньше претензій, ніж до мене чи budivelnik
Чому б це, га ?
потому что мы его не учим жить. разрешаем быть самим собой.

Тому що, такий недолугий украінець, як Долярчік, тобі подобається
В этом вся суть твоего русскага мира, ты "разрешаем быть самим собой", ты ему что-то разрешаешь

А ось я, як украінець з власною думкою, тобі поперек горла
Потому что, я вертел все твои разрешения на висловлювання власної думки
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8385
З нами з: 31.08.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1247 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 19:32

  vladimir07 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:я бы отпускал на год многодетных отцов . демографию надо ж как то поднимать?

А в нас хіба зараз не перекос від виїзду дам? Чисто візуально в тилу на 1 молоду жінку 2-3 чоловіки


Тiльки що на Цензорi прочитав такий комментар
Дивлюсь по Житомиру... по ходу всі в окопах-схованках-закордоннях, одні дівки ходять, бери-не хочу (с)

Так може з Житомира та інших регіонів понаїхало мобрезерву до Ужгорода, а далі зась.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6123
З нами з: 19.04.12
Подякував: 90 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:І сидиш, чекаєш, доки тобі покупець за контрактом заплатить. А може й не заплатить...

Зате Продавець може на власній шкурі відчує, що відчуває Покупець, коли оплачує чек, зі строкою ПДВ, а покупка виявилась невдалою.
Не продав - стаа Покупцем, і будь ласкавий заплатити цей податок. Продав - став Продавцем, а податок заплатиш тільки зі своєї доданої вартості, з маржі.
lapay
 
Повідомлень: 13547
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 19:39

  pesikot написав:А ось я, як украінець з власною думкою, тобі поперек горла
Потому что, я вертел все твои разрешения на висловлювання власної думки

у тебя чрезмерно завышенное чсв, мне ниже спины на твоё мнение, даже если ты почётный стриптизёр центрального дома культуры. Никаких разрешений / запретов я здесь никому не выдавал. Но ты можешь с ними бороться, со стороны это прикольно выглядит.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19136
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2194 раз.
Подякували: 3145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 19:50

  lapay написав:
  sergey_sryvkin написав:І сидиш, чекаєш, доки тобі покупець за контрактом заплатить. А може й не заплатить...

Зате Продавець може на власній шкурі відчує, що відчуває Покупець, коли оплачує чек, зі строкою ПДВ, а покупка виявилась невдалою.

Для цього є закон про захист прав споживачів.
А ось про захист прав продавців немає.

  lapay написав:Не продав - стаа Покупцем, і будь ласкавий заплатити цей податок. Продав - став Продавцем, а податок заплатиш тільки зі своєї доданої вартості, з маржі.

Наче слова зі словника, а сенсу в реченнях немає.
Я бачу що ви не в темі від слова взагалі.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1682
З нами з: 19.02.14
Подякував: 504 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5021502250235024>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 121238
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 499005
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6784
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.