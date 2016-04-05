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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 вер, 2023 19:58
pesikot то что ты постоянно жмешь "жалоба" на любое моё сообщение, говорит о твоей ущербности, ты видишь оскорбления даже там где их нет, по привычке.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 10 вер, 2023 20:08
sergey_sryvkin написав:
Я бачу що ви не в темі від слова взагалі.
Сергей, прям чувствую, что у Вас Oxford, Essex, на крайняк London School of Economics )))
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Додано: Нед 10 вер, 2023 20:08
sergey_sryvkin написав:
Наче слова зі словника, а сенсу в реченнях немає.
Я бачу що ви не в темі від слова взагалі.
Я покупець, проблеми продавців мене не сильно хвилюють. ПДВ оплачує покупець, якщо є така строка в чеку, як і акцизи, які там не прописані.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 20:27
vitaliiangel написав:pesikot [b]то что ты постоянно жмешь "жалоба" на любое моё сообщение
[/b], говорит о твоей ущербности, ты видишь оскорбления даже там где их нет, по привычке.
я не жму жалобу
А вот кто у нас ущербный, так тот, кто врёт, что я жму жалобу
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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