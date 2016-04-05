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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5021502250235024
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 19:58

pesikot то что ты постоянно жмешь "жалоба" на любое моё сообщение, говорит о твоей ущербности, ты видишь оскорбления даже там где их нет, по привычке.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 20:08

  sergey_sryvkin написав:Я бачу що ви не в темі від слова взагалі.

Сергей, прям чувствую, что у Вас Oxford, Essex, на крайняк London School of Economics )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Наче слова зі словника, а сенсу в реченнях немає.
Я бачу що ви не в темі від слова взагалі.

Я покупець, проблеми продавців мене не сильно хвилюють. ПДВ оплачує покупець, якщо є така строка в чеку, як і акцизи, які там не прописані.
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 20:27

  vitaliiangel написав:pesikot [b]то что ты постоянно жмешь "жалоба" на любое моё сообщение[/b], говорит о твоей ущербности, ты видишь оскорбления даже там где их нет, по привычке.

я не жму жалобу

А вот кто у нас ущербный, так тот, кто врёт, что я жму жалобу
pesikot
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