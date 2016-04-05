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Додано: Нед 10 вер, 2023 19:58
pesikot то что ты постоянно жмешь "жалоба" на любое моё сообщение, говорит о твоей ущербности, ты видишь оскорбления даже там где их нет, по привычке.
Додано: Нед 10 вер, 2023 20:08
Додано: Нед 10 вер, 2023 20:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 10 вер, 2023 20:27
Додано: Нед 10 вер, 2023 20:35
Всі юристи , всі напирають на стрічку в чеку...
Тому уточнюємо
1 Чи дає право покупцю ця стрічка в чеку вимагати від продавця сплатити суму ПДВ зазначену в чеку - виключно в оплату ПДВ на рахунок казначейства?
Відповідь - не дає
2 Чи укладав покупець з продавцем угоду що сума в чеку яка зазначена як ПДВ повинна бути використана тільки так як цього вимагає(хоче) покупець
Відповідь - не укладав
3 Є поняття власність...
Якщо продавець обміняв товар який йому належить по праву власності на папірці(гроші) які належать покупцю
то
Чи не перейшло право власності
на товар до покупця
На гроші до продавця
Перейшло
4 Так само як продавець не має права вимагати від покупця якихось конкретних дій з товаром, так само і покупець не може вимагати від продавця конкретних дій з грошима
5 З другого боку, згідно чинного законодавства, продавець отримавши гроші , може купити обладнання( авто/склад/інші товари) і при цьому не сплачувати ПДВ
Чому в цьому випадку податкова дозволяє продавцю використовувати гроші покупця не так як написано в чеку..а цими грошима вільно розпоряджатись.
6 Чому повернення ПДВ відбувається виключно на рахунки Податкових Агентів Платників ПДВ і жоден закон не зобовязує роздати це повернення вланикам стрічки в чеку?
Як тільки в себе в голові дасьте відповіді які будуть логічні - тоді й поговоримо далі
А так - у Вас є фантазія що ПДВ це Ваша заслуга
В податкової і підприємців - інша думка по цьому питанню ..і інші дії, не такі які б випливали з вашої фантазії.
Додано: Нед 10 вер, 2023 20:47
Є нюанси
Дитина в садочку - не розуміє предметів середньої школи
Викладач Оксфорду - не зрозуміє проблему по якій учень середніх класів не може осягнути того що йому розповідають.
Є своєрідні барєри (сходинки) які заважають людям зрозуміти один-одного.
Наприклад
В Україні є на особу
група1 -20 млн населення з капіталом 0-0,5млн грн( сюди входить вартість житла
група2- 10 млн населення з капіталом 0,5-1 млн грн( також з житлом)
група3 -5 млн населення з капіталом 1-2 млн
група4 -2 млн населення з капіталом 2-5 млн
група5- 1 млн з .....5-10 млн
група6- 0,5 млн з ....10-100 млн
група7- 0,1 млн з.....більше 100 млн грн
Кожен з цих груп можу зрозуміти/пояснити щось тільки тим хто знаходиться в групі знизу або зверху...
Перескочити через групу - ймовірність того що зрозуміють один одного наближається до 1%
Ніхто з групи7 не будке витрачати свій час на когось з нижче групи6
Для будь-кого з групи4 - група2 не має необхідних знань , а для пояснень групі6 , необхідних знань вже не вистарчає для групи4
Тому я довбаю долярчика , бо він знаходиться в групі4(я в групі5) , з ймовірністю90% провалитись в групу3 , але якщо мені вдасться то з ймовірністю в 10% долярчик може піднятись в групу5
Додано: Нед 10 вер, 2023 20:50
Або професійна армія, або - "коники з глини"? Вибір за вами!
Тому що вгорі я написав наче жарт, але!(ключове слово "наче" )
Але якщо це не жарт, то ти і 99% форумчан мали крикнути - "Нікуя собі?!!! З цим потрібно щось робити!!!"
І починаєте писати різні петиції... - звертатись у всі інстанцій...
Щоб - або зробити військо таке, як належить/має бути!
Або - завершити цю війну чим пошвидше/в будь-який спосіб!
Чи всім вам, як і "колективному Заходу"? - плавно тече собі війна... - ну і нехай собі тече...
Війна на роки? - ну нехай буде і на роки...
Тож питання на поверхні - хочете перемоги, чи вам всім "і так НЕ погано живеться"???
Додано: Нед 10 вер, 2023 20:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Податкова поблажливо не поспішає. Банківський переказ може йти доволі довго, але це не означає, що банк став власником цих грошей, а отримувач(податкова), не отримає свій переказ.
Додано: Нед 10 вер, 2023 20:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А ти пробував задати питання як тобі живеться самому собі?
Було таке в шахтах -
1 млн тон вугілля=смерть одного шахтаря
це в мирний час
чи в інфекційних лікарнях робочий день скорочений на дві години ( своєрідна плата за ризик, виграєш 60 годин в місяць - програєш можливість за 30 років роботи втримати здоровя в нормі)в мене зараз дочка в такій лікарні інтернатуру проходить. Смертей вона бачит більше ніж ти в рази..при чому маленьких дітей...
Тому ти ПОВИНЕН зрозуміти
В першу чергу ти захищаєш себе
В Другу чергу свою дружину і дітей
В Третю чергу своїх батьків
В четверту - свої квартирки
В пяту відробляєш 75000
і тільки в щосту і далі ти працюєш на когось...
Додано: Нед 10 вер, 2023 21:03
Ви не зрозуміли
Справа не в часі...
Справа в тому, що підприємець отримавши гроші за товар приймає рішення
Закупити інший товар ( і поки він цей закуплений не продасть в нього не виникає обовязків платити ПДВ)
Чи розширити бізнес купивши станок/авто/будівлю під комерція - і це розширення він робить за рахунок НАЯВНИХ в нього грошей..Тобто отримав він від населення націнку в 2 млн грн -і у випадку якщо нічого не купить - то повинен заплатити з націнки 20% ( у випадку з 2 млн це 333333 грн...)Але якщо він купить авто за 2 млн грн..( при чому що для Вас , що для нього ціна однакова=2 млн грн) - то в нього не виникне зобовязання сплатити 333 333 грн грошей які Ви чомусь вважаєте своїми.
І це згідно Законодавства , без всяких там шахер/махерів...
Тобто якщо 333 333 грн гроші покупців - то чому підприємець може ЛЕГАЛЬНО ними сплатити купівлі авто для бізнесу( а для ФОПа відрізнити авто для бізнесу від авто для приватних потреб - неможливо)
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