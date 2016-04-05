Додано: Нед 10 вер, 2023 20:35

lapay написав: sergey_sryvkin написав: Наче слова зі словника, а сенсу в реченнях немає.

Я бачу що ви не в темі від слова взагалі. Наче слова зі словника, а сенсу в реченнях немає.Я бачу що ви не в темі від слова взагалі. Я покупець, проблеми продавців мене не сильно хвилюють. ПДВ оплачує покупець, якщо є така строка в чеку, як і акцизи, які там не прописані. Я покупець, проблеми продавців мене не сильно хвилюють. ПДВ оплачує покупець, якщо є така строка в чеку, як і акцизи, які там не прописані.

Всі юристи , всі напирають на стрічку в чеку...Тому уточнюємо1 Чи дає право покупцю ця стрічка в чеку вимагати від продавця сплатити суму ПДВ зазначену в чеку - виключно в оплату ПДВ на рахунок казначейства?Відповідь - не дає2 Чи укладав покупець з продавцем угоду що сума в чеку яка зазначена як ПДВ повинна бути використана тільки так як цього вимагає(хоче) покупецьВідповідь - не укладав3 Є поняття власність...Якщо продавець обміняв товар який йому належить по праву власності на папірці(гроші) які належать покупцютоЧи не перейшло право власностіна товар до покупцяНа гроші до продавцяПерейшло4 Так само як продавець не має права вимагати від покупця якихось конкретних дій з товаром, так само і покупець не може вимагати від продавця конкретних дій з грошима5 З другого боку, згідно чинного законодавства, продавець отримавши гроші , може купити обладнання( авто/склад/інші товари) і при цьому не сплачувати ПДВЧому в цьому випадку податкова дозволяє продавцю використовувати гроші покупця не так як написано в чеку..а цими грошима вільно розпоряджатись.6 Чому повернення ПДВ відбувається виключно на рахунки Податкових Агентів Платників ПДВ і жоден закон не зобовязує роздати це повернення вланикам стрічки в чеку?Як тільки в себе в голові дасьте відповіді які будуть логічні - тоді й поговоримо даліА так - у Вас є фантазія що ПДВ це Ваша заслугаВ податкової і підприємців - інша думка по цьому питанню ..і інші дії, не такі які б випливали з вашої фантазії.