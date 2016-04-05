budivelnik написав:

lapay написав: budivelnik написав: Чому в цьому випадку податкова дозволяє продавцю використовувати гроші покупця не так як написано в чеку..а цими грошима вільно розпоряджатись. Чому в цьому випадку податкова дозволяє продавцю використовувати гроші покупця не так як написано в чеку..а цими грошима вільно розпоряджатись. Податкова поблажливо не поспішає. Банківський переказ може йти доволі довго, але це не означає, що банк став власником цих грошей, а отримувач(податкова), не отримає свій переказ. Податкова поблажливо не поспішає. Банківський переказ може йти доволі довго, але це не означає, що банк став власником цих грошей, а отримувач(податкова), не отримає свій переказ.

Ви не зрозумілиСправа не в часі...Справа в тому, що підприємець отримавши гроші за товар приймає рішенняЗакупити інший товар ( і поки він цей закуплений не продасть в нього не виникає обовязків платити ПДВ)Чи розширити бізнес купивши станок/авто/будівлю під комерція - і це розширення він робить за рахунок НАЯВНИХ в нього грошей..Тобто отримав він від населення націнку в 2 млн грн -і у випадку якщо нічого не купить - то повинен заплатити з націнки 20% ( у випадку з 2 млн це 333333 грн...)Але якщо він купить авто за 2 млн грн..( при чому що для Вас , що для нього ціна однакова=2 млн грн) - то в нього не виникне зобовязання сплатити 333 333 грн грошей які Ви чомусь вважаєте своїми.І це згідно Законодавства , без всяких там шахер/махерів...Тобто якщо 333 333 грн гроші покупців - то чому підприємець може ЛЕГАЛЬНО ними сплатити купівлі авто для бізнесу( а для ФОПа відрізнити авто для бізнесу від авто для приватних потреб - неможливо)