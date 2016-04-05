Успіх , тобі не так багато і залишилось служити. До 60-ти ж..
Тобто не тільки зек знає…
Я не розумію, чому ти вимагаєш підміну. Ти казав що це не чесно, коли країна воює/стікає кровʼю залишати Збройні сили.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 21:03
Успіх , тобі не так багато і залишилось служити. До 60-ти ж..
Тобто не тільки зек знає…
Я не розумію, чому ти вимагаєш підміну. Ти казав що це не чесно, коли країна воює/стікає кровʼю залишати Збройні сили.
Додано: Нед 10 вер, 2023 21:08
Душу й тіло ми положим за нашу свободу!© А ти? ;)
Дай лише вийти тому Долярчику з в'язниці(закреслено) з ЗСУ, і він буде за рік-два в 5-й групі!
А для цього що потрібно?
Правильно!
Піти тобі, чи твоїм синам(а краще всім разом) на фронт!
Все ж буде Україна? Так?
"В ріднім краю панувати НЕ дамо нікому!"© Так?
Завтра зранку біжиш в ТЦК?
УКРАЇНА у нас же одна?!!!
Так?
Додано: Нед 10 вер, 2023 21:15
Продажна ти шкіра!
Так, "на щастя" - мені менше залишилось(якщо згадуєм Т.Г.Шевченка) служити, ніж 23,5р
Так як мені вже 40+
Але, сучий ти син якого куя ти полетів в африканські країни, коли Ненька у вогні?
Коли вона дуже потребує захисту з повітря!!!
Що, так просто і банально продався за 30 срібляків???!🤮
Додано: Нед 10 вер, 2023 21:20
Відповідь не для долярчика, відповідь для тих хто вміє аналізувати
Аналізуєм
В опонента погані знаннями навіть 3 класу арифметики
В опонента відсутнє логічне мишлення..
Пояснення
За попередніх 8 років опонент заробив 2 млн і бідкався що з кожним днем бізнес погіршується , після трьох років бідкань вдався до авантюр типу піраміда чим повністю загробив працюючий бізнес опустивши місячні доходи нижче 12000-15000 грн/місяць
Для того щоб перейти з групи4 в групу5 за рік-два - треба мати доходи від 80000грн /місяць..тобто навіть вищі ніж він має сьогодні в ЗСУ
Це був фінансово-математично-логічний аспект
Тепер перейдемо до морально-вольових...
Людина не розуміє , що як тільки своє благополуччя вона повязує з тим що це не вона лох..а їй хтось заважає, то відразу приходить в голову прислівя
Поганому танцюристу-фаберже заважає..
Таким чином
ні професійних знань в математиці/економіці/логіці, ні морально/вольових..а те що є апломб..так банкрутство попереднього бізнесу для людини з мізками вже б довело що варто міняти стиль поведінки бо знову прислівя
Тату кидайте торгувати бо вже здачу нічим давати...
Додано: Нед 10 вер, 2023 21:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Він може прийняте рішення не переказувати , врешті-решт, ці гроші податковій? Не може, бо це не його гроші, а податкової, в довгому процесі переказу.
Торгівельна націнка і строка в чеку про ПДВ - зовсім різні речі, а Ви їх плутаєте.
Додано: Нед 10 вер, 2023 21:22
просте питання, а хтось може сказати, про що саме сперечаємось???
поки продукція чи товар гуляє між юридичними особами, то можна сказати, що ПДВ виникає по всьому ланцюжку на рівень доданої вартості. але останній покупець, платить всю суму останньому продавцю, але відразу всю цю суму ставить у себе до податкового кредиту. й лише коли покупець не є платником ПДВ, то він сплачує й вартість товару, й ПДВ, але вже не може це ПДВ використати.
тому з економічної точки зору - ПДВ сплачує останній покупець без ПДВ. а по факту в бюджет ПДВ попадає набагато раніше, з першого виробництва чи імпорту. але без роботи юр осіб не виникала б додана вартість, з якої платиться ПДВ.
всіх задовольнив?
Додано: Нед 10 вер, 2023 21:23
Ми б програли війну ще рік тому, якщо б не будівельник!)))))
Тюююююю.....
А от саме через твою тут писанину, я думаю, що в першу чергу, я захищаю твою родину і тебе(щоб орки не добрались до твоєї дупи) - бо ти ж мільйонні податки сплачуєш і годуєш як не все військо, то як мінімум, половину ЗСУ!
Додано: Нед 10 вер, 2023 21:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
По ПДВ - може , ба більше він може вести таку стратегію ведення бізнесу по якій він роками навіть маючи націнку не буде платити ПДВ і це легально.
Націнка - це обовязковий аргумент для того щоб виникло зобовязання по ПДВ
Поясню
Якщо я купив за 120 грн і продав за 120 грн..то не зважаючи що в чеку у Вас буде стояти ПДВ=20 грн..в мене не виникає жодного обовязку по сплаті ПДВ
Додано: Нед 10 вер, 2023 21:28
шо тут непонятного, тебе женится по 2му разу не надо, а хотаб этим живёт. Поехал немного заработать, возможно пластическую операцию сделает, кудряшки отпустит, зубы золотые вставит.. чтобы выглядеть на свадьбе как Артем Пивоваров
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 вер, 2023 21:43, всього редагувалось 2 разів.
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