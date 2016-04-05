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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 50235024502550265027>
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:03

Успіх , тобі не так багато і залишилось служити. До 60-ти ж..
Тобто не тільки зек знає…

Я не розумію, чому ти вимагаєш підміну. Ти казав що це не чесно, коли країна воює/стікає кровʼю залишати Збройні сили.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:08

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!© А ти? ;)

  budivelnik написав:Тому я довбаю долярчика , бо він знаходиться в групі4(я в групі5) , з ймовірністю90% провалитись в групу3 , але якщо мені вдасться то з ймовірністю в 10% долярчик може піднятись в групу5
Дай лише вийти тому Долярчику з в'язниці(закреслено) з ЗСУ, і він буде за рік-два в 5-й групі! :D

А для цього що потрібно?
Правильно!
Піти тобі, чи твоїм синам(а краще всім разом) на фронт! :D

Все ж буде Україна? Так? ;)
"В ріднім краю панувати НЕ дамо нікому!"© Так? ;)

Завтра зранку біжиш в ТЦК?
УКРАЇНА у нас же одна?!!!
Так?
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:15

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:15

Продажна ти шкіра!

  Hotab написав:Успіх , тобі не так багато і залишилось служити. До 60-ти ж..
Тобто не тільки зек знає…

Я не розумію, чому ти вимагаєш підміну. Ти казав що це не чесно, коли країна воює/стікає кровʼю залишати Збройні сили.

Так, "на щастя" - мені менше залишилось(якщо згадуєм Т.Г.Шевченка) служити, ніж 23,5р :mrgreen:
Так як мені вже 40+ ;)

Але, сучий ти син :mrgreen: якого куя ти полетів в африканські країни, коли Ненька у вогні?
Коли вона дуже потребує захисту з повітря!!!

Що, так просто і банально продався за 30 срібляків???!🤮
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:20

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Тому я довбаю долярчика , бо він знаходиться в групі4(я в групі5) , з ймовірністю90% провалитись в групу3 , але якщо мені вдасться то з ймовірністю в 10% долярчик може піднятись в групу5
Дай лише вийти тому Долярчику з в'язниці(закреслено) з ЗСУ, і він буде за рік-два в 5-й групі! :D
А для цього що потрібно?
Правильно!
Піти тобі, чи твоїм синам(а краще всім разом) на фронт! :D
Все ж буде Україна? Так? ;)
"В ріднім краю панувати НЕ дамо нікому!"© Так? ;)
Завтра зранку біжиш в ТЦК?
УКРАЇНА у нас же одна?!!!
Так?
Відповідь не для долярчика, відповідь для тих хто вміє аналізувати
Аналізуєм
В опонента погані знаннями навіть 3 класу арифметики
В опонента відсутнє логічне мишлення..
Пояснення
За попередніх 8 років опонент заробив 2 млн і бідкався що з кожним днем бізнес погіршується , після трьох років бідкань вдався до авантюр типу піраміда чим повністю загробив працюючий бізнес опустивши місячні доходи нижче 12000-15000 грн/місяць
Для того щоб перейти з групи4 в групу5 за рік-два - треба мати доходи від 80000грн /місяць..тобто навіть вищі ніж він має сьогодні в ЗСУ
Це був фінансово-математично-логічний аспект
Тепер перейдемо до морально-вольових...
Людина не розуміє , що як тільки своє благополуччя вона повязує з тим що це не вона лох..а їй хтось заважає, то відразу приходить в голову прислівя
Поганому танцюристу-фаберже заважає..

Таким чином
ні професійних знань в математиці/економіці/логіці, ні морально/вольових..а те що є апломб..так банкрутство попереднього бізнесу для людини з мізками вже б довело що варто міняти стиль поведінки бо знову прислівя
Тату кидайте торгувати бо вже здачу нічим давати...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Справа не в часі...
Справа в тому, що підприємець отримавши гроші за товар приймає рішення

Він може прийняте рішення не переказувати , врешті-решт, ці гроші податковій? Не може, бо це не його гроші, а податкової, в довгому процесі переказу.
  budivelnik написав:Тобто отримав він від населення націнку в 2 млн грн -і у випадку якщо нічого не купить - то повинен заплатити з націнки 20% ( у випадку з 2 млн це 333333 грн...)

Торгівельна націнка і строка в чеку про ПДВ - зовсім різні речі, а Ви їх плутаєте.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:22

  budivelnik написав:
  lapay написав:
  budivelnik написав:Чому в цьому випадку податкова дозволяє продавцю використовувати гроші покупця не так як написано в чеку..а цими грошима вільно розпоряджатись.
Податкова поблажливо не поспішає. Банківський переказ може йти доволі довго, але це не означає, що банк став власником цих грошей, а отримувач(податкова), не отримає свій переказ.
Ви не зрозуміли
Справа не в часі...
Справа в тому, що підприємець отримавши гроші за товар приймає рішення
Закупити інший товар ( і поки він цей закуплений не продасть в нього не виникає обовязків платити ПДВ)
Чи розширити бізнес купивши станок/авто/будівлю під комерція - і це розширення він робить за рахунок НАЯВНИХ в нього грошей..Тобто отримав він від населення націнку в 2 млн грн -і у випадку якщо нічого не купить - то повинен заплатити з націнки 20% ( у випадку з 2 млн це 333333 грн...)Але якщо він купить авто за 2 млн грн..( при чому що для Вас , що для нього ціна однакова=2 млн грн) - то в нього не виникне зобовязання сплатити 333 333 грн грошей які Ви чомусь вважаєте своїми.
І це згідно Законодавства , без всяких там шахер/махерів...
Тобто якщо 333 333 грн гроші покупців - то чому підприємець може ЛЕГАЛЬНО ними сплатити купівлі авто для бізнесу( а для ФОПа відрізнити авто для бізнесу від авто для приватних потреб - неможливо)

просте питання, а хтось може сказати, про що саме сперечаємось???

поки продукція чи товар гуляє між юридичними особами, то можна сказати, що ПДВ виникає по всьому ланцюжку на рівень доданої вартості. але останній покупець, платить всю суму останньому продавцю, але відразу всю цю суму ставить у себе до податкового кредиту. й лише коли покупець не є платником ПДВ, то він сплачує й вартість товару, й ПДВ, але вже не може це ПДВ використати.

тому з економічної точки зору - ПДВ сплачує останній покупець без ПДВ. а по факту в бюджет ПДВ попадає набагато раніше, з першого виробництва чи імпорту. але без роботи юр осіб не виникала б додана вартість, з якої платиться ПДВ.

всіх задовольнив? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:23

Ми б програли війну ще рік тому, якщо б не будівельник!)))))

  budivelnik написав:Тому ти ПОВИНЕН зрозуміти
В першу чергу ти захищаєш себе
В Другу чергу свою дружину і дітей
В Третю чергу своїх батьків
В четверту - свої квартирки
В пяту відробляєш 75000
і тільки в щосту і далі ти працюєш на когось...
Тюююююю.....
А от саме через твою тут писанину, я думаю, що в першу чергу, я захищаю твою родину і тебе(щоб орки не добрались до твоєї дупи) :) - бо ти ж мільйонні податки сплачуєш і годуєш як не все військо, то як мінімум, половину ЗСУ! :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Він може прийняте рішення не переказувати , врешті-решт, ці гроші податковій?
По ПДВ - може , ба більше він може вести таку стратегію ведення бізнесу по якій він роками навіть маючи націнку не буде платити ПДВ і це легально.
Націнка - це обовязковий аргумент для того щоб виникло зобовязання по ПДВ
Поясню
Якщо я купив за 120 грн і продав за 120 грн..то не зважаючи що в чеку у Вас буде стояти ПДВ=20 грн..в мене не виникає жодного обовязку по сплаті ПДВ
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:28

  Успіх написав:Що, так просто і банально продався за 30 срібляків???!
шо тут непонятного, тебе женится по 2му разу не надо, а хотаб этим живёт. Поехал немного заработать, возможно пластическую операцию сделает, кудряшки отпустит, зубы золотые вставит.. чтобы выглядеть на свадьбе как Артем Пивоваров
https://www.youtube.com/shorts/_jGOFL6P1tg
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 вер, 2023 21:43, всього редагувалось 2 разів.
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