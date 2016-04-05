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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5024502550265027>
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:31

  vitaliiangel написав:можно было бы вообще на пару лет разрешить многоженство.


Вы тут пошутили - а ведь был исторический пример войны в Парагвае где под лозунгами "ни шагу назад" положили 70% мужского населения страны и по окончанию войны (которую к слову они все равно проиграли) для выравнивания демографии власти разрешили многоженство.
Востаннє редагувалось katso в Нед 10 вер, 2023 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:32

  lapay написав:
  budivelnik написав:Справа не в часі...
Справа в тому, що підприємець отримавши гроші за товар приймає рішення

Він може прийняте рішення не переказувати , врешті-решт, ці гроші податковій? Не може, бо це не його гроші, а податкової, в довгому процесі переказу.
  budivelnik написав:Тобто отримав він від населення націнку в 2 млн грн -і у випадку якщо нічого не купить - то повинен заплатити з націнки 20% ( у випадку з 2 млн це 333333 грн...)

Торгівельна націнка і строка в чеку про ПДВ - зовсім різні речі, а Ви їх плутаєте.

може, якщо перерахує ці гроші ще комусь.

взагалі-то в прикладі будівельника, то з націнки 2 млн грн й треба заплатити 333 т грн. але в чеку сума ПДВ буде набагато більша - від всієї суми продаж, а не від націнки
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:тому з економічної точки зору - ПДВ сплачує останній покупець без ПДВ. а по факту в бюджет ПДВ попадає набагато раніше, з першого виробництва чи імпорту. але без роботи юр осіб не виникала б додана вартість, з якої платиться ПДВ.
Додайте що ПДВ ще й платять працівники підприємств яке є платником ПДВ
Зарплата сплачується грубо з націнки ( хоча й лягає в собівартість)
Але сплата податків
Націнка-перше платиться ПДВ
З того що залишилось частина йде у Фонд оплати праці з якого платиться ЄСВ
і з того що залишилось нараховується працівнику з одночасним утриманням ПДФО

Таким чином
Є кілька варіантів
Ті хто працює на підприємствах не платниках ПДВ і купує товари у не платників ПДВ - ті не платьть ПДВ взагалі
Ті хто працює на не платнику ПДВ але купує у платників ПДВ - ті платять ПДВ 1 раз
Ті хто працює на підприємстві платнику ПДВ і купує у платників ПДВ - ті платять два рази...

Як бачите варіантів валом
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:33

  katso написав:
  vitaliiangel написав:можно было бы вообще на пару лет разрешить многоженство.


Вы тут пошутили - а ведь был исторический пример войны в Парагвае где под лозунгами "ни шагу назад" положили 70% мужского населения страны и по окончанию войны (которую к слову они проиграли) для выравнивания демографии власти разрешили многоженство.

за что люблю форум, всегда найдётся кто то умнее меня (не сарказм).
надеюсь наши до 70% не дойдут.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:взагалі-то в прикладі будівельника, то з націнки 2 млн грн й треба заплатити 333 т грн. але в чеку сума ПДВ буде набагато більша - від всієї суми продаж, а не від націнки
В залежності від націнки
Якщо купив за 10 млн (з ПДВ)+ націнив ще 2 млн і продав за 12 млн то в чеку буде 2 млн ПДВ..з яких в мене виникає зобовязання сплатити всього 333 333 грн, але тільки у випадку , якщо я щось не куплю в іншого платника ПДВ.
Тому й приводив приклад авто
В салоні - 2 млн , з пдв 333 333 грн
Що я що лапай щоб отримати авто - заплатимо 2 млн...
Але Лапай заплатить 2 млн своїх
А я заплачу 1,667 млн своїх і 0,333 млн його...
Так як це не логічно звідти й виходить що ці 0,333млн грн не Лапая а мої. :D
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:38

  budivelnik написав:
  lapay написав:Він може прийняте рішення не переказувати , врешті-решт, ці гроші податковій?
По ПДВ - може , ба більше він може вести таку стратегію ведення бізнесу по якій він роками навіть маючи націнку не буде платити ПДВ і це легально.
Націнка - це обовязковий аргумент для того щоб виникло зобовязання по ПДВ
Поясню
Якщо я купив за 120 грн і продав за 120 грн..то не зважаючи що в чеку у Вас буде стояти ПДВ=20 грн..в мене не виникає жодного обовязку по сплаті ПДВ

насправді не може.

тимчасово ПДВ можна оптимізувати легально, роками - ні
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:42

"Якщо б я був султан, я би мав трьох дружин"©)))

  vitaliiangel написав:всегда найдётся кто то умнее меня
А в чім сакральнісь "многожонства"?
Щоб офіційно мати багато жінок - так нах кому це треба?
А НЕ офіційно - так можеш мати і 10 коханок!

Я думаю, що якщо б відмінили, наприклад, сплату аліментів на 5р. - то тоді більшість чоловіків "розпоясалась би", а так...

В чім сенс "многожонства"? :)
Як це допоможе країні в демографії/заохоче чоловіків?
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 10 вер, 2023 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:тимчасово ПДВ можна оптимізувати легально, роками - ні
Якщо розвиваєшся і максимум вкладаєш в розвиток-то поки розмір ПДВ в накладних по яким купуєш інструменти/транспорт/станки -перекриває, то й ПДВ не платиш...
Вічно звичайно не вийде, 100% компенсовувати також важко , але зменшити платежі в рази через купівлю авто в лізинг - раз плюнути.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:45

  Успіх написав:В чім сенс "многожонства"?
в данном контексте много женщин выехало, оставив мужей в Украине. Если неофициально это измена-предательство. А официально - нефиг было выезжать. В большой семье сам знаешь.
  Успіх написав:Як це допоможе країні в демографії/заохоче чоловіків?
ты как маленький. Каждая новая жена захочет ребенка... щас ведь как родила 1-2 и хватит. А другая до 40ка ходит в девках. ну и многодетным отцам нужны льготы, без % ипотека, что то ещё.

https://www.youtube.com/watch?v=3bmYUCk ... l=GALAGALA
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 вер, 2023 21:51, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Якщо я купив за 120 грн і продав за 120 грн..то не зважаючи що в чеку у Вас буде стояти ПДВ=20 грн..в мене не виникає жодного обовязку по сплаті ПДВ

Ну, тоді не треба приписувати собі сплату ПДВ з вартості товару. Ви сплачуєте ПДВ зі своєї торговельної націнки, це по максимуму, з імпортного товару ПДВ сплачує покупець, з вітчизняного, в основному, виробник разом з покупцем.
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