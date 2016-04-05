vitaliiangel написав:можно было бы вообще на пару лет разрешить многоженство.
Вы тут пошутили - а ведь был исторический пример войны в Парагвае где под лозунгами "ни шагу назад" положили 70% мужского населения страны и по окончанию войны (которую к слову они все равно проиграли) для выравнивания демографии власти разрешили многоженство.
Востаннє редагувалось katso в Нед 10 вер, 2023 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:тому з економічної точки зору - ПДВ сплачує останній покупець без ПДВ. а по факту в бюджет ПДВ попадає набагато раніше, з першого виробництва чи імпорту. але без роботи юр осіб не виникала б додана вартість, з якої платиться ПДВ.
Додайте що ПДВ ще й платять працівники підприємств яке є платником ПДВ Зарплата сплачується грубо з націнки ( хоча й лягає в собівартість) Але сплата податків Націнка-перше платиться ПДВ З того що залишилось частина йде у Фонд оплати праці з якого платиться ЄСВ і з того що залишилось нараховується працівнику з одночасним утриманням ПДФО
Таким чином Є кілька варіантів Ті хто працює на підприємствах не платниках ПДВ і купує товари у не платників ПДВ - ті не платьть ПДВ взагалі Ті хто працює на не платнику ПДВ але купує у платників ПДВ - ті платять ПДВ 1 раз Ті хто працює на підприємстві платнику ПДВ і купує у платників ПДВ - ті платять два рази...
vitaliiangel написав:можно было бы вообще на пару лет разрешить многоженство.
Вы тут пошутили - а ведь был исторический пример войны в Парагвае где под лозунгами "ни шагу назад" положили 70% мужского населения страны и по окончанию войны (которую к слову они проиграли) для выравнивания демографии власти разрешили многоженство.
за что люблю форум, всегда найдётся кто то умнее меня (не сарказм). надеюсь наши до 70% не дойдут.
Shaman написав:взагалі-то в прикладі будівельника, то з націнки 2 млн грн й треба заплатити 333 т грн. але в чеку сума ПДВ буде набагато більша - від всієї суми продаж, а не від націнки
В залежності від націнки Якщо купив за 10 млн (з ПДВ)+ націнив ще 2 млн і продав за 12 млн то в чеку буде 2 млн ПДВ..з яких в мене виникає зобовязання сплатити всього 333 333 грн, але тільки у випадку , якщо я щось не куплю в іншого платника ПДВ. Тому й приводив приклад авто В салоні - 2 млн , з пдв 333 333 грн Що я що лапай щоб отримати авто - заплатимо 2 млн... Але Лапай заплатить 2 млн своїх А я заплачу 1,667 млн своїх і 0,333 млн його... Так як це не логічно звідти й виходить що ці 0,333млн грн не Лапая а мої.
lapay написав:Він може прийняте рішення не переказувати , врешті-решт, ці гроші податковій?
По ПДВ - може , ба більше він може вести таку стратегію ведення бізнесу по якій він роками навіть маючи націнку не буде платити ПДВ і це легально. Націнка - це обовязковий аргумент для того щоб виникло зобовязання по ПДВ Поясню Якщо я купив за 120 грн і продав за 120 грн..то не зважаючи що в чеку у Вас буде стояти ПДВ=20 грн..в мене не виникає жодного обовязку по сплаті ПДВ
насправді не може.
тимчасово ПДВ можна оптимізувати легально, роками - ні
Shaman написав:тимчасово ПДВ можна оптимізувати легально, роками - ні
Якщо розвиваєшся і максимум вкладаєш в розвиток-то поки розмір ПДВ в накладних по яким купуєш інструменти/транспорт/станки -перекриває, то й ПДВ не платиш... Вічно звичайно не вийде, 100% компенсовувати також важко , але зменшити платежі в рази через купівлю авто в лізинг - раз плюнути.
budivelnik написав:Якщо я купив за 120 грн і продав за 120 грн..то не зважаючи що в чеку у Вас буде стояти ПДВ=20 грн..в мене не виникає жодного обовязку по сплаті ПДВ
Ну, тоді не треба приписувати собі сплату ПДВ з вартості товару. Ви сплачуєте ПДВ зі своєї торговельної націнки, це по максимуму, з імпортного товару ПДВ сплачує покупець, з вітчизняного, в основному, виробник разом з покупцем.