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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 вер, 2023 21:49
lapay написав:
Ну, тоді не треба приписувати собі сплату ПДВ з вартості товару. Ви сплачуєте ПДВ зі своєї торговельної націнки,
А я й озвучую тільки ПДВ яке сплачую..тобто з СВОЄЇ націнки..
І в сплатах які тут озвучую - не враховую суми які плачу я але з зарплати найнятих( бо це податки які вони платять)..
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Додано: Нед 10 вер, 2023 21:50
vitaliiangel написав:
в данном контексте много женщин выехало, оставив мужей в Украине
Щось не сходиться
Дивлюсь по Житомиру... по ходу всі в окопах-схованках-закордоннях, одні дівки ходять, бери-не хочу (с)
...треба ж врахувати наші втрати чоловіків, на жаль...
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Додано: Нед 10 вер, 2023 21:52
katso написав:
Вы тут пошутили - а ведь был исторический пример войны в Парагвае где под лозунгами "ни шагу назад" положили 70% мужского населения страны и по окончанию войны (которую к слову они все равно проиграли) для выравнивания демографии власти разрешили многоженство.
Зараз такий варіант неможливий. Тоді дійсно воювали в основному стрілецькою зброєю. Зараз війна арти. Сценарій завершення буде, що ми переб'ємо арту орків в тому числі Хаймарсами та за рахунок більшої точності/дальності 155 мм західної арти. Після цього поженемо орків. Навіть 5 млн мобілізувати і видати АК-74/РПГ нічого не дасть - найближча логістика буде розбита артою, польові укріплення - мінометами.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 21:53
Успіх написав: vitaliiangel написав:
в данном контексте много женщин выехало, оставив мужей в Украине
Щось не сходиться
Дивлюсь по Житомиру... по ходу всі в окопах-схованках-закордоннях, одні дівки ходять, бери-не хочу (с)
...треба ж врахувати наші втрати чоловіків, на жаль...
то что выехали инфа объективная, даже цифры есть сколько. Конечно не все. По Житомиру это субъективно, кто то в какой то момент узрел там табун из 3х девок.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 21:55
Успіх
,
Але, сучий ти син
якого куя ти полетів в африканські країни, коли Ненька у вогні?
Коли вона дуже потребує захисту з повітря!!!
Так я ж і кажу, якого ти сучий син просиш себе міняти, у нас що , війна закінчилась?
(У цю гру можна грати удвох). Ти що, кинеш фронт, коли він тебе потребує? 😃
А якщо трохи серйозніше, то якби був дефіцит саме пілотів, а не машин, то ніхто б мене нікуди не випустив. Але реальність така, що не менше 10 пілотів на одну машину. І перспектив це змінити поки що я не бачу. Та і ті машини реальної допомоги для саме вогневої підтримки тобі (чи БОБу) не можуть зробити . Тільки транспортні задачі. Коротше поки що про авіацію потрібно забути. Може після Ф16 мова піде про Апачі, тоді подивимось.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 21:56
vitaliiangel написав:
А другая до 40ка ходит в девках
...як в нас тут на форумі
і чомусь, навіть, у вус не дує?
п.с.
Вибачаюсь, нашій тутешній - вже 40+
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Додано: Нед 10 вер, 2023 22:01
Успіх написав:
Вибачаюсь, нашій тутешній - вже 40+
вопрос не по адресу
я никого из форумчанок не имел в виду.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 22:01
Hotab написав:Успіх
,
Але, сучий ти син
якого куя ти полетів в африканські країни, коли Ненька у вогні?
Коли вона дуже потребує захисту з повітря!!!
Так я ж і кажу, якого ти сучий син просиш себе міняти, у нас що , війна закінчилась?
(У цю гру можна грати удвох). Ти що, кинеш фронт, коли він тебе потребує? 😃
А якщо трохи серйозніше, то якби був дефіцит саме пілотів, а не машин, то ніхто б мене нікуди не випустив. Але реальність така, що не менше 10 пілотів на одну машину. І перспектив це змінити поки що я не бачу. Та і ті машини реальної допомоги для саме вогневої підтримки тобі (чи БОБу) не можуть зробити . Тільки транспортні задачі. Коротше поки що про авіацію потрібно забути. Може після Ф16 мова піде про Апачі, тоді подивимось.
Коротше, ти - продався!
Слабак!
Бо я - і далі, на фронті! Безстроково!
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Додано: Нед 10 вер, 2023 22:03
Успіх написав:
..треба ж врахувати наші втрати чоловіків, на жаль..
Кілька сотень тисяч проти 5 мільйонів
vitaliiangel написав:
женщин выехало
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Додано: Нед 10 вер, 2023 22:04
Успіх
,
Бо я - і далі, на фронті! Безстроково!
Тому що сильний, чи тому, що не пускають?
Ти настільки дурненький, що не розумієш, що краще заробляти для ЗСУ, сплачуючи податки, аніж без нормального вихлопу тягнути гроші з бюджету.
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Hotab
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