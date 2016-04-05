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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5024502550265027
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Ну, тоді не треба приписувати собі сплату ПДВ з вартості товару. Ви сплачуєте ПДВ зі своєї торговельної націнки,
А я й озвучую тільки ПДВ яке сплачую..тобто з СВОЄЇ націнки..
І в сплатах які тут озвучую - не враховую суми які плачу я але з зарплати найнятих( бо це податки які вони платять)..
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:50

То кого більше на моменті? І на скільки?

  vitaliiangel написав:в данном контексте много женщин выехало, оставив мужей в Украине
Щось не сходиться
Дивлюсь по Житомиру... по ходу всі в окопах-схованках-закордоннях, одні дівки ходять, бери-не хочу (с)

...треба ж врахувати наші втрати чоловіків, на жаль...
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Вы тут пошутили - а ведь был исторический пример войны в Парагвае где под лозунгами "ни шагу назад" положили 70% мужского населения страны и по окончанию войны (которую к слову они все равно проиграли) для выравнивания демографии власти разрешили многоженство.

Зараз такий варіант неможливий. Тоді дійсно воювали в основному стрілецькою зброєю. Зараз війна арти. Сценарій завершення буде, що ми переб'ємо арту орків в тому числі Хаймарсами та за рахунок більшої точності/дальності 155 мм західної арти. Після цього поженемо орків. Навіть 5 млн мобілізувати і видати АК-74/РПГ нічого не дасть - найближча логістика буде розбита артою, польові укріплення - мінометами.
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:53

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:в данном контексте много женщин выехало, оставив мужей в Украине
Щось не сходиться
Дивлюсь по Житомиру... по ходу всі в окопах-схованках-закордоннях, одні дівки ходять, бери-не хочу (с)

...треба ж врахувати наші втрати чоловіків, на жаль...

то что выехали инфа объективная, даже цифры есть сколько. Конечно не все. По Житомиру это субъективно, кто то в какой то момент узрел там табун из 3х девок.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:55

Успіх ,


Але, сучий ти син :mrgreen: якого куя ти полетів в африканські країни, коли Ненька у вогні?
Коли вона дуже потребує захисту з повітря!!!


Так я ж і кажу, якого ти сучий син просиш себе міняти, у нас що , війна закінчилась? :mrgreen:
(У цю гру можна грати удвох). Ти що, кинеш фронт, коли він тебе потребує? 😃
А якщо трохи серйозніше, то якби був дефіцит саме пілотів, а не машин, то ніхто б мене нікуди не випустив. Але реальність така, що не менше 10 пілотів на одну машину. І перспектив це змінити поки що я не бачу. Та і ті машини реальної допомоги для саме вогневої підтримки тобі (чи БОБу) не можуть зробити . Тільки транспортні задачі. Коротше поки що про авіацію потрібно забути. Може після Ф16 мова піде про Апачі, тоді подивимось.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:56

А щастя то ж не в круасанах! ;)

  vitaliiangel написав:А другая до 40ка ходит в девках
...як в нас тут на форумі ;) і чомусь, навіть, у вус не дує? :D

п.с.
Вибачаюсь, нашій тутешній - вже 40+ :oops:
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 22:01

  Успіх написав:Вибачаюсь, нашій тутешній - вже 40+
вопрос не по адресу :oops: я никого из форумчанок не имел в виду.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 22:01

Успіх - найкращий! Маєш визнати це! ;)

  Hotab написав:Успіх ,


Але, сучий ти син :mrgreen: якого куя ти полетів в африканські країни, коли Ненька у вогні?
Коли вона дуже потребує захисту з повітря!!!


Так я ж і кажу, якого ти сучий син просиш себе міняти, у нас що , війна закінчилась? :mrgreen:
(У цю гру можна грати удвох). Ти що, кинеш фронт, коли він тебе потребує? 😃
А якщо трохи серйозніше, то якби був дефіцит саме пілотів, а не машин, то ніхто б мене нікуди не випустив. Але реальність така, що не менше 10 пілотів на одну машину. І перспектив це змінити поки що я не бачу. Та і ті машини реальної допомоги для саме вогневої підтримки тобі (чи БОБу) не можуть зробити . Тільки транспортні задачі. Коротше поки що про авіацію потрібно забути. Може після Ф16 мова піде про Апачі, тоді подивимось.

Коротше, ти - продався!
Слабак!

Бо я - і далі, на фронті! Безстроково! :D
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:..треба ж врахувати наші втрати чоловіків, на жаль..

Кілька сотень тисяч проти 5 мільйонів
  vitaliiangel написав:женщин выехало
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 22:04

Win-win

Успіх ,
Бо я - і далі, на фронті! Безстроково! :D


Тому що сильний, чи тому, що не пускають? :lol:

Ти настільки дурненький, що не розумієш, що краще заробляти для ЗСУ, сплачуючи податки, аніж без нормального вихлопу тягнути гроші з бюджету.
Hotab
 
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