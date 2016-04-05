Додано: Нед 10 вер, 2023 21:55





Але, сучий ти син якого куя ти полетів в африканські країни, коли Ненька у вогні?

Коли вона дуже потребує захисту з повітря!!!

Але, сучий ти синякого куя ти полетів в африканські країни, коли Ненька у вогні?Коли вона дуже потребує захисту з повітря!!!

Так я ж і кажу, якого ти сучий син просиш себе міняти, у нас що , війна закінчилась?(У цю гру можна грати удвох). Ти що, кинеш фронт, коли він тебе потребує? 😃А якщо трохи серйозніше, то якби був дефіцит саме пілотів, а не машин, то ніхто б мене нікуди не випустив. Але реальність така, що не менше 10 пілотів на одну машину. І перспектив це змінити поки що я не бачу. Та і ті машини реальної допомоги для саме вогневої підтримки тобі (чи БОБу) не можуть зробити . Тільки транспортні задачі. Коротше поки що про авіацію потрібно забути. Може після Ф16 мова піде про Апачі, тоді подивимось.