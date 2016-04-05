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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 10 вер, 2023 22:03
Успіх написав:
..треба ж врахувати наші втрати чоловіків, на жаль..
Кілька сотень тисяч проти 5 мільйонів
vitaliiangel написав:
женщин выехало
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Додано: Нед 10 вер, 2023 22:27
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Додано: Нед 10 вер, 2023 22:31
Denik написав: Навіть 5 млн мобілізувати і видати АК-74/РПГ нічого не дасть - найближча логістика буде розбита артою, польові укріплення - мінометами.
Всего 300 тысяч чмобиков кардинально изменили в конце прошлого года ход компании. Повторить успех харьковского наступления, когда как масло прошли через удаленные друг от друга ВОПы, уже не получается.
Если призовут ещё пару миллионов чмобиков, то им даже автомат в руки давать не надо, а лопату, экскаватор и бетономешалку, просто накопают ещё пять-семь линий обороны вдобавок к имеющимся трем-четырем. Как показала действительность, прорыв даже одной линии даже на одном небольшом участке даётся крайне непросто. Надеюсь до своих выборов в будущем году путин не объявит мобилизацию.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 22:35
vitaliiangel написав:Успіх
Супер-пісня!!!
Які гарні слова!!!👍👍👍
Невже тут 90% НЕлюдів сидять і НЕ розуміють таких простих речей?!☝️
А все ж ТАК ПРОСТО!!!
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Додано: Нед 10 вер, 2023 22:43
freeze написав:
Если призовут ещё пару миллионов чмобиков
Що, жодних шансів завершити війну, навіть, наступного року?
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Додано: Нед 10 вер, 2023 22:53
lapay написав:
Я покупець, проблеми продавців мене не сильно хвилюють. ПДВ оплачує покупець, якщо є така строка в чеку, як і акцизи, які там не прописані.
Є строка в чеку - ПДВ оплачує покупець, нема строки в чеку - акцизи оплачує покупець,
нема ані чеку ані оплати, відвантаження з постоплатою - ПДВ оплачує покупець.
Чому - бо вам так хочеться. Все зрозуміло
Живіть у вигаданому світі й надалі.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 22:53
Успіх написав: freeze написав:
Если призовут ещё пару миллионов чмобиков
Що, жодних шансів завершити війну, навіть, наступного року?
Смотря что вкладывать в определение - завершить войну.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 22:56
freeze написав: Успіх написав: freeze написав:
Если призовут ещё пару миллионов чмобиков
Що, жодних шансів завершити війну, навіть, наступного року?
Смотря что вкладывать в определение - завершить войну.
Я - вдома!
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Додано: Нед 10 вер, 2023 23:11
Успіх написав:
Я - вдома!
Если в этом смысле, то думаю, что скорее всего призыв февраля-марта 2022 года в том или ином виде, постепенно будут увольнять и менять в следующем году. Иначе это выходит за пределы здравого смысла, падает работоспособность, падает дисциплина.
Скажу больше, по себе сужу, у нас уже процентов 20 из первого призыва уволилась, кто по здоровью, кто по семейным, и процесс продолжается.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 23:27
freeze написав:
Всего 300 тысяч чмобиков кардинально изменили в конце прошлого года ход компании. Повторить успех харьковского наступления, когда как масло прошли через удаленные друг от друга ВОПы, уже не получается.
До 300-500 тисяч чмобіків ще лишалося більше 10 млн. радянських снарядів та купа радянської важкої техніки на складах. Ще й нафтове ембарго на нафтопродукти почалося лише в грудні.
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Bukka
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