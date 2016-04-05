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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5025502650275028>
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 00:02

  Denik написав:
  freeze написав:Всего 300 тысяч чмобиков кардинально изменили в конце прошлого года ход компании. Повторить успех харьковского наступления, когда как масло прошли через удаленные друг от друга ВОПы, уже не получается.

До 300-500 тисяч чмобіків ще лишалося більше 10 млн. радянських снарядів та купа радянської важкої техніки на складах. Ще й нафтове ембарго на нафтопродукти почалося лише в грудні.

там не надо мобилизаций им там предлагаются большие деньги и отбоя желающих нет.
viewtopic.php?p=5620291#p5620291

на ютубе есть интервью гордона с пленными, 50% зеки 40% добровольцы за деньги. и только 10% чмобики

https://youtu.be/snCZpuYfz7o?si=XEmO0DcpF_RIVMvM
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 00:07

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 00:12

vitaliiangel боже збав)
Треба чекати якийсь отель з шаровим віфі. Ну і пів дня вільного))

Флудьора зачинили і гілка замовкла)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 00:13

  freeze написав:
Успіх написав:Я - вдома! :D
Если в этом смысле, то думаю, что скорее всего призыв февраля-марта 2022 года в том или ином виде, постепенно будут увольнять и менять в следующем году. Иначе это выходит за пределы здравого смысла, падает работоспособность, падает дисциплина.
Скажу больше, по себе сужу, у нас уже процентов 20 из первого призыва уволилась, кто по здоровью, кто по семейным, и процесс продолжается.

Не хочу вас расстраивать, но мне кажется, что максимум из того,что можно ожидать, это ротация для пополнения или на кратковременный отдых в ближний тыл.
Если бы было на кого менять, сейчас не пытались бы спешно сократить список заболеваний, препятствующих мобилизации. В этом банально не было бы необходимости.
Война - это вообще не о здравом смысле, к сожалению
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 00:16

antey1969 , погоджусь нажаль (про виведення в тил на відпочинок, і це максимум на що можна розраховувати).
А от щодо скорочення хвороб.. Я думаю проаналізували ухилянтів і чикнули ці лазєйки. Бо справді дивно, що хворі люди прекрасні альпіністи.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 00:18

  Hotab написав:vitaliiangel боже збав)
Треба чекати якийсь отель з шаровим віфі. Ну і пів дня вільного))

заводи старлинк. я еще сам не смотрел. закинул утром гляну.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 00:20

vitaliiangel , думали про це. Африка далеко не вся покривається. Пд. Судан - ні.
А так то давно б вже. Самі б навіть купили, без авіакомпанії.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 00:21

  antey1969 написав:Война - это вообще не о здравом смысле, к сожалению
не о справедливости. здравый смысл должен доминировать более чем когда либо. призывать надо лучших, а не алкашей/инвалидов. Цена ошибки может оказаться очень высокой, чего мирное время прощает, военное - нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 00:26

  Hotab написав:vitaliiangel , думали про це. Африка далеко не вся покривається. Пд. Судан - ні.
А так то давно б вже. Самі б навіть купили, без авіакомпанії.
тогда печаль. мне оператор в этом месяце 217 гиг налил

Зображення

доброта в чистом виде (учитывая что голосовой связью я вообще не пользуюсь)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 00:40

  freeze написав:Всего 300 тысяч чмобиков кардинально изменили в конце прошлого года ход компании. Повторить успех харьковского наступления, когда как масло прошли через удаленные друг от друга ВОПы, уже не получается.

якщо не помиляюсь, то ви самі зараз воюєте, на фронті. Тобто, по ідеї, маєте краще розбиратись ніж ми, цивільні, в тилу. От скажіть, хіба нашим силам заважають наступати саме мобіки з автоматами/лопатами? Чи таки артилерія, дрони, авіація? У великих кількостях.
Всі чомусь порівнюють нинішній наступ з харківським, але забувають, що у минулому році був паралельно наступ на правобережжі Херсонщини. І, доки орки не звалили звідти назовсім, той наступ також просувався дуже непросто. І якби Дніпро не був такою широкою річкою з такою малою кількістю мостів, не факт, що русня так би легко покинула Херсон. Може б і досі воювали за нього. Так що, на мою думку, треба не сподіватися на удачу (а харківський розгром - це, скоріше, удача в цій війні, що саме на тій ділянці опинились мало підготовлені ворожі сили), а думати, як ефективно наступати, мінімізуючи свої втрати. Бо снаряди і танки партнери ще дадуть, а воїнів ні.
thenewepic
 
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