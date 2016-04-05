freeze написав:Всего 300 тысяч чмобиков кардинально изменили в конце прошлого года ход компании. Повторить успех харьковского наступления, когда как масло прошли через удаленные друг от друга ВОПы, уже не получается.
До 300-500 тисяч чмобіків ще лишалося більше 10 млн. радянських снарядів та купа радянської важкої техніки на складах. Ще й нафтове ембарго на нафтопродукти почалося лише в грудні.
Если в этом смысле, то думаю, что скорее всего призыв февраля-марта 2022 года в том или ином виде, постепенно будут увольнять и менять в следующем году. Иначе это выходит за пределы здравого смысла, падает работоспособность, падает дисциплина. Скажу больше, по себе сужу, у нас уже процентов 20 из первого призыва уволилась, кто по здоровью, кто по семейным, и процесс продолжается.
Не хочу вас расстраивать, но мне кажется, что максимум из того,что можно ожидать, это ротация для пополнения или на кратковременный отдых в ближний тыл. Если бы было на кого менять, сейчас не пытались бы спешно сократить список заболеваний, препятствующих мобилизации. В этом банально не было бы необходимости. Война - это вообще не о здравом смысле, к сожалению
antey1969 , погоджусь нажаль (про виведення в тил на відпочинок, і це максимум на що можна розраховувати). А от щодо скорочення хвороб.. Я думаю проаналізували ухилянтів і чикнули ці лазєйки. Бо справді дивно, що хворі люди прекрасні альпіністи.
antey1969 написав:Война - это вообще не о здравом смысле, к сожалению
не о справедливости. здравый смысл должен доминировать более чем когда либо. призывать надо лучших, а не алкашей/инвалидов. Цена ошибки может оказаться очень высокой, чего мирное время прощает, военное - нет.
freeze написав:Всего 300 тысяч чмобиков кардинально изменили в конце прошлого года ход компании. Повторить успех харьковского наступления, когда как масло прошли через удаленные друг от друга ВОПы, уже не получается.
якщо не помиляюсь, то ви самі зараз воюєте, на фронті. Тобто, по ідеї, маєте краще розбиратись ніж ми, цивільні, в тилу. От скажіть, хіба нашим силам заважають наступати саме мобіки з автоматами/лопатами? Чи таки артилерія, дрони, авіація? У великих кількостях. Всі чомусь порівнюють нинішній наступ з харківським, але забувають, що у минулому році був паралельно наступ на правобережжі Херсонщини. І, доки орки не звалили звідти назовсім, той наступ також просувався дуже непросто. І якби Дніпро не був такою широкою річкою з такою малою кількістю мостів, не факт, що русня так би легко покинула Херсон. Може б і досі воювали за нього. Так що, на мою думку, треба не сподіватися на удачу (а харківський розгром - це, скоріше, удача в цій війні, що саме на тій ділянці опинились мало підготовлені ворожі сили), а думати, як ефективно наступати, мінімізуючи свої втрати. Бо снаряди і танки партнери ще дадуть, а воїнів ні.