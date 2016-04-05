Сьогодні обережні оптимістичні новини з кількох ділянок. Опитне (біля Авдіївки), Марʼїнка.. Знов про плацдарм на лівому березі заговорили. Потроху продавлюють (розширяють ) в напрямку Токмак. Розмовляв з пілотами, які чергують на східному та південному напрямку.. Теж очікують масштабних подій. Має десь зʼявитись успіх, якщо так шатають їх всюди, не даючи можливості перекидати резерви.
vitaliiangel написав:на ютубе есть интервью гордона с пленными, 50% зеки 40% добровольцы за деньги. и только 10% чмобики
Полонені - то не репрезентативна виборка. Ще є артилеристи по яких прилітає. Ресурс зеків скінченний. Ну а з грошима - був курс 70, став 100 не кажучи про те, що є інфляція долара теж. Багато грошей у великої кількості людей не буває.
У рф незабаром розпочнеться масова мобілізація, планують призвати від 400 до 700 тисяч осіб, - Генштаб України
Її мають оголосити й на тимчасово окупованих територіях, щоб компенсувати катастрофічні втрати окупантів.
а у нас у відповідь призвуть туберкульозників та з легкими псих.захворюваннями?
400тис мобілізувати для них це ніщо, навіть напрягатись не потрібно буде, "неякісного" населееня там ще десятки мільйонів. А призвавши наприклад 700тис (поступово) закриють питання з поставками мяса ще років на 5.
цікаво коли до союзників дійде що танки та хаймарси стріляти самі неможуть, і потрібно краще берегти українців щоб потім не залучати поляків з румунами
Denik написав:Ну а з грошима - був курс 70, став 100 не кажучи про те, що є інфляція долара теж.
и что, когда бенз на РФ был по 50, деньги были всем нужны, а сейчас стал по 65 - перестали быть нужны? или стали нужны ещё больше? это для экономиста инфляция - превращение денег в резанную бумагу, а для обывателя наоборот, денег не хватает поэтому их ценность вырастает.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 11 вер, 2023 10:17, всього редагувалось 1 раз.
Xenon написав:Європа і США йдуть по томуж шляху що і 80 років назад. Тоді також Гітлера умиротворяли. Польщу ділили.
Зара на місці Польщі - Україна
цікаво якшо б рашисти обстріляли кількома ракетами наприклад аеропорт в Жешуві то що: спочатку голову в пісок, потім "а може це ракети україської ПВО", потім нічого страшного не сталось, далі консультації, далі слідча комісія, виклик посла, стурбована резолюція і в результаті з рішучим обуренням спустять все в унітаз ?