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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5026502750285029>
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 00:45

Сьогодні обережні оптимістичні новини з кількох ділянок.
Опитне (біля Авдіївки), Марʼїнка..
Знов про плацдарм на лівому березі заговорили.
Потроху продавлюють (розширяють ) в напрямку Токмак.
Розмовляв з пілотами, які чергують на східному та південному напрямку.. Теж очікують масштабних подій.
Має десь зʼявитись успіх, якщо так шатають їх всюди, не даючи можливості перекидати резерви.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 08:04

Останній тиждень кацапи випускають майже щодня по 25-35 шахедів з різних напрямків.
Схоже що завод вони в себе вже запустили на плвну потужність ((
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 08:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:на ютубе есть интервью гордона с пленными, 50% зеки 40% добровольцы за деньги. и только 10% чмобики

Полонені - то не репрезентативна виборка. Ще є артилеристи по яких прилітає. Ресурс зеків скінченний. Ну а з грошима - був курс 70, став 100 не кажучи про те, що є інфляція долара теж. Багато грошей у великої кількості людей не буває.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 08:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Має десь зʼявитись успіх, якщо так шатають їх всюди, не даючи можливості перекидати резерви.

Головне встигнути до нових хвиль ч.мобіків, які через кілька тижнів поїдуть на фронт.

  Denik написав:Ресурс зеків скінченний.
Враховуючи які закони понаприймали, то ресурс майже безмежний.
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 09:02


У рф незабаром розпочнеться масова мобілізація, планують призвати від 400 до 700 тисяч осіб, - Генштаб України

Її мають оголосити й на тимчасово окупованих територіях, щоб компенсувати катастрофічні втрати окупантів.

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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 09:28

  Xenon написав:

У рф незабаром розпочнеться масова мобілізація, планують призвати від 400 до 700 тисяч осіб, - Генштаб України

Її мають оголосити й на тимчасово окупованих територіях, щоб компенсувати катастрофічні втрати окупантів.



а у нас у відповідь призвуть туберкульозників та з легкими псих.захворюваннями?

400тис мобілізувати для них це ніщо, навіть напрягатись не потрібно буде, "неякісного" населееня там ще десятки мільйонів. А призвавши наприклад 700тис (поступово) закриють питання з поставками мяса ще років на 5.

цікаво коли до союзників дійде що танки та хаймарси стріляти самі неможуть, і потрібно краще берегти українців щоб потім не залучати поляків з румунами
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 10:08

Європа і США йдуть по томуж шляху що і 80 років назад.
Тоді також Гітлера умиротворяли.
Польщу ділили.

Зара на місці Польщі - Україна
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Як КНДР вже перепродавала зброю від "нейтрального" Китаю: чому домовленість з РФ значно загрозливіша
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/ ... 12801.html
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 10:15

  Denik написав:Ну а з грошима - був курс 70, став 100 не кажучи про те, що є інфляція долара теж.
и что, когда бенз на РФ был по 50, деньги были всем нужны, а сейчас стал по 65 - перестали быть нужны? или стали нужны ещё больше? это для экономиста инфляция - превращение денег в резанную бумагу, а для обывателя наоборот, денег не хватает поэтому их ценность вырастает.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 11 вер, 2023 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 10:17

  Xenon написав:Європа і США йдуть по томуж шляху що і 80 років назад.
Тоді також Гітлера умиротворяли.
Польщу ділили.

Зара на місці Польщі - Україна


цікаво якшо б рашисти обстріляли кількома ракетами наприклад аеропорт в Жешуві то що:
спочатку голову в пісок, потім "а може це ракети україської ПВО", потім нічого страшного не сталось, далі консультації, далі слідча комісія, виклик посла, стурбована резолюція і в результаті з рішучим обуренням спустять все в унітаз ?
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