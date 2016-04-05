|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 11 вер, 2023 12:39
thenewepic написав:
такого самого, як під осінні вибори?
Як ви прогнозували тут:
Denik написав:
По даних з пабліків орків у ЗСУ все складається непогано навколо Бахмуту. вагнер відведений та скоріше за все деморалізований. На місце вагнера зайшли резерви, а резервів у резервів виявилося мало. Ідуть бої за Курдюмівку. Протягом місяця орки ризикують отримати охоплення Бахмуту.
Звідси у хуйла лишається 2 варіанти:
- отримати під осінні "вибори" інформаційний фон у вигляді оточеного ЗСУ Бахмуту;
- зняти резерви з Півдня Запорізької та Донецької області, програти там
Мобілізацію через негатив до "єдиного дня голосування" хуйло не може через непопулярність рішення.
хуйло приїхав.
Що із цього справдилось? Спалені резерви? Оточений Бахмут?
Ваші прогнози будуються на якихось даних, чи це просто wishful thinking?
нажаль 80-90% з переможних прогнозів що тут пишуть, незбуваються.
Дивно інше, що їх вперто продовжують писати
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 849
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 вер, 2023 12:41
Іран має намір надати Росії ракети малої та великої дальності, — голова ізраїльської розвідки Моссад.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4109
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 вер, 2023 13:06
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19152
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2194 раз.
- Подякували: 3144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 вер, 2023 13:31
Xenon написав:
Іран має намір надати Росії ракети малої та великої дальності, — голова ізраїльської розвідки Моссад.
Если б у персов было что то точнее чем Х-101,22,555 или чем там совецким регулярно с точностью +-1км кацапы по жилым домам у нас бьют, то Тель-А-Львив с Хайфой давно бы были снесены до фундаментов.
А так раз шахиды объявили что что-то есть и хотят поменять на что-то интересное в снигерии - то завод у них можно с вероятностью 99% списывать вместе с персоналом
Единственная страна которой продали Ф-22 Раптор и не пару штук - это Израиль, а сколько чего неизвестного там евреям "продали" по папке "совершенно секретно"?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3462
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 260 раз.
- Подякували: 321 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 вер, 2023 13:34
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3794
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|121955
|
|
|6076
|499798
|
|
|1
|7057
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|