RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5027502850295030
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 12:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:такого самого, як під осінні вибори?
Як ви прогнозували тут:
  Denik написав:
По даних з пабліків орків у ЗСУ все складається непогано навколо Бахмуту. вагнер відведений та скоріше за все деморалізований. На місце вагнера зайшли резерви, а резервів у резервів виявилося мало. Ідуть бої за Курдюмівку. Протягом місяця орки ризикують отримати охоплення Бахмуту.
Звідси у хуйла лишається 2 варіанти:
- отримати під осінні "вибори" інформаційний фон у вигляді оточеного ЗСУ Бахмуту;
- зняти резерви з Півдня Запорізької та Донецької області, програти там
Мобілізацію через негатив до "єдиного дня голосування" хуйло не може через непопулярність рішення.
хуйло приїхав.

Що із цього справдилось? Спалені резерви? Оточений Бахмут?
Ваші прогнози будуються на якихось даних, чи це просто wishful thinking?


нажаль 80-90% з переможних прогнозів що тут пишуть, незбуваються.
Дивно інше, що їх вперто продовжують писати
Letusrock
 
Повідомлень: 849
З нами з: 03.05.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 12:41

Іран має намір надати Росії ракети малої та великої дальності, — голова ізраїльської розвідки Моссад.
Xenon
 
Повідомлень: 4109
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 13:06

Російський експорт у 2022 році не зменшився, а зріс на 20%.

Зображення
Зображення
Зображення
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19152
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2194 раз.
Подякували: 3144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 13:31

  Xenon написав:
Іран має намір надати Росії ракети малої та великої дальності, — голова ізраїльської розвідки Моссад.

Если б у персов было что то точнее чем Х-101,22,555 или чем там совецким регулярно с точностью +-1км кацапы по жилым домам у нас бьют, то Тель-А-Львив с Хайфой давно бы были снесены до фундаментов.
А так раз шахиды объявили что что-то есть и хотят поменять на что-то интересное в снигерии - то завод у них можно с вероятностью 99% списывать вместе с персоналом
Единственная страна которой продали Ф-22 Раптор и не пару штук - это Израиль, а сколько чего неизвестного там евреям "продали" по папке "совершенно секретно"?
барабашов
 
Повідомлень: 3462
З нами з: 16.06.15
Подякував: 260 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 13:34

Schmit
 
Повідомлень: 3794
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5027502850295030
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 121955
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 499798
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 7057
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4358)
11.09.2023 13:53
Ринок ОВДП (5112)
11.09.2023 13:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.