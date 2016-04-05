|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 11 вер, 2023 12:41
Іран має намір надати Росії ракети малої та великої дальності, — голова ізраїльської розвідки Моссад.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4111
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 вер, 2023 13:06
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19151
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2194 раз.
- Подякували: 3144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 вер, 2023 13:31
Xenon написав:
Іран має намір надати Росії ракети малої та великої дальності, — голова ізраїльської розвідки Моссад.
Если б у персов было что то точнее чем Х-101,22,555 или чем там совецким регулярно с точностью +-1км кацапы по жилым домам у нас бьют, то Тель-А-Львив с Хайфой давно бы были снесены до фундаментов.
А так раз шахиды объявили что что-то есть и хотят поменять на что-то интересное в снигерии - то завод у них можно с вероятностью 99% списывать вместе с персоналом
Единственная страна которой продали Ф-22 Раптор и не пару штук - это Израиль, а сколько чего неизвестного там евреям "продали" по папке "совершенно секретно"?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3463
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 260 раз.
- Подякували: 321 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 вер, 2023 13:34
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3794
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 вер, 2023 14:16
"Коррупционные кейсы в Украине не связаны с помощью от наших партнёров.
Это сугубо украинские кейсы, которые сейчас не имеют для меня никакого значения", – сказал Зеленский"
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4111
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 вер, 2023 14:52
thenewepic написав: Denik написав:
Це складає передумови, що хуйло може отримати військового облизня як раз під його "перевибори"
такого самого, як під осінні вибори?
Як ви прогнозували тут:
Denik написав:
По даних з пабліків орків у ЗСУ все складається непогано навколо Бахмуту. вагнер відведений та скоріше за все деморалізований. На місце вагнера зайшли резерви, а резервів у резервів виявилося мало. Ідуть бої за Курдюмівку. Протягом місяця орки ризикують отримати охоплення Бахмуту.
Звідси у хуйла лишається 2 варіанти:
- отримати під осінні "вибори" інформаційний фон у вигляді оточеного ЗСУ Бахмуту;
- зняти резерви з Півдня Запорізької та Донецької області, програти там, підставити Крим, кримський міст, севастопольську базу флоту під удари тих же Сторм Шедоу в умовах ППО, вибитого Хармами. І бої за Крим під перед його "перевиборами" навесні.
Останні резерви, які ще були в хуйла - спалені під час спроб рипнутися на межі Харківської та Луганської областей.
Мобілізацію через негатив до "єдиного дня голосування" хуйло не може через непопулярність рішення.
хуйло приїхав.
Що із цього справдилось? Спалені резерви? Оточений Бахмут?
Ваші прогнози будуються на якихось даних, чи це просто wishful thinking?
Це не прогнози, балачки від нехер робити. Але ще гірше якщо це "подкасти" і людина на роботі. Складно осмислити, що подібна маячня у когось у голові від власного бачення.
Достатньо проаналізувати політичні та інші події у світі, приїзд Блінкена, арешт Коломойського, справа оточення Байдена, власне сума допомоги та інформація, яка не мала спливти...але.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 857
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 вер, 2023 15:02
vitaliiangel написав: Letusrock написав: Xenon написав:
Європа і США йдуть по томуж шляху що і 80 років назад.
Тоді також Гітлера умиротворяли.
Польщу ділили.
Зара на місці Польщі - Україна
цікаво якшо б рашисти обстріляли кількома ракетами наприклад аеропорт в Жешуві то що:
спочатку голову в пісок, потім "а може це ракети україської ПВО", потім нічого страшного не сталось, далі консультації, далі слідча комісія, виклик посла, стурбована резолюція і в результаті з рішучим обуренням спустять все в унітаз ?
увеличили бы помощь со злыми лицами. Воевать с русней за 1000 убитых поляков все равно бы не стали, на войне их больше ляжет
Denik написав: vitaliiangel написав:
на ютубе есть интервью гордона с пленными, 50% зеки 40% добровольцы за деньги. и только 10% чмобики
Полонені - то не репрезентативна виборка. Ще є артилеристи по яких прилітає. Ресурс зеків скінченний. Ну а з грошима - був курс 70, став 100 не кажучи про те, що є інфляція долара теж. Багато грошей у великої кількості людей не буває.
как раз наоборот, на РФ все запуганы и в интервью говорили бы что воюют за высокие идеалы путинизма. А пленному бояться нечего. Ну скажет он правду и что свои побьют?
Обменяют и побьют
-
katso
-
-
- Повідомлень: 656
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 вер, 2023 15:03
Прораб написав:
Достатньо проаналізувати політичні та інші події у світі, приїзд Блінкена, арешт Коломойського, справа оточення Байдена, власне сума допомоги та інформація, яка не мала спливти...але.
and?
який ваш варіант на основі цих подій
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 850
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 вер, 2023 15:26
Xenon написав:
"Коррупционные кейсы в Украине не связаны с помощью от наших партнёров.
Это сугубо украинские кейсы, которые сейчас не имеют для меня никакого значения", – сказал Зеленский"
Шикарний спіч головного слуги народу.
Все, що з боку заходить на бюджет, відразу ж не має жодного значення для розгляду питання про корупцію.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 857
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 вер, 2023 15:31
Letusrock написав: Прораб написав:
Достатньо проаналізувати політичні та інші події у світі, приїзд Блінкена, арешт Коломойського, справа оточення Байдена, власне сума допомоги та інформація, яка не мала спливти...але.
and?
який ваш варіант на основі цих подій
Навіть Блінкін погрязжий у цій ситуації не знає, який варіант можливий і має досить нереспектабельний вигляд. Аналiзуйте.
Вигадуванням ж оку Iтельных історій тут займаються спеціально навчені люди.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 857
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|121955
|
|
|6076
|499807
|
|
|1
|7057
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|