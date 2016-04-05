Denik написав:Та й не хоче перед своїми "перевиборами" збурювати суспільство.
по перше -немає кого збурювати по друге-як він дізнається ,що охлас збурився? тільки коли камінцем шибки у кремлі поб'ють?
по трете -хуйло на грані
Журналіст та телеведучий Савік Шустер запевняє, що російський диктатор Володимир Путін дуже хворий. Відео, в якому Шустер переконує – очільник Кремля не доживе до кінця року, оприлюднила головна редакторка видання «Гордон» Олеся Бацман.
Hotab видео интересное собраны все материалы что касалось рос.авиации в войне viewtopic.php?p=5620642#p5620642 крч. найдёшь вай фай глянь там 100% только документальные кадры по которым еще будут учить историю. никаких блогеров, делающих себе накрутки просмотров на войне
Журналіст та телеведучий Савік Шустер запевняє, що російський диктатор Володимир Путін дуже хворий. Відео, в якому Шустер переконує – очільник Кремля не доживе до кінця року, оприлюднила головна редакторка видання «Гордон» Олеся Бацман.
Журналіст та телеведучий Савік Шустер запевняє, що російський диктатор Володимир Путін дуже хворий. Відео, в якому Шустер переконує – очільник Кремля не доживе до кінця року, оприлюднила головна редакторка видання «Гордон» Олеся Бацман.
Что-то сомневаюсь я. Пуйло периодично "хоронят" с февраля 2022 года, а он живчиком бегает