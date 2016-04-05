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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5029503050315032>
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Та й не хоче перед своїми "перевиборами" збурювати суспільство.


по перше -немає кого збурювати
по друге-як він дізнається ,що охлас збурився? тільки коли камінцем шибки у кремлі поб'ють?

по трете -хуйло на грані

Журналіст та телеведучий Савік Шустер запевняє, що російський диктатор Володимир Путін дуже хворий. Відео, в якому Шустер переконує – очільник Кремля не доживе до кінця року, оприлюднила головна редакторка видання «Гордон» Олеся Бацман.


https://t.me/glavcomua/34510
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 11 вер, 2023 17:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 16:58

Hotab видео интересное
собраны все материалы что касалось рос.авиации в войне
viewtopic.php?p=5620642#p5620642
крч. найдёшь вай фай глянь
там 100% только документальные кадры по которым еще будут учить историю.
никаких блогеров, делающих себе накрутки просмотров на войне
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 17:04

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 17:09

  prodigy написав:по трете -хуйло на грані
генерал свр 1,5 года сеет дезу что пу вот вот зажмурится, вероятно, чтобы Запад больше ждал когда это чудо случится и меньше помогал.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 18:06

  prodigy написав:по трете -хуйло на грані

Журналіст та телеведучий Савік Шустер запевняє, що російський диктатор Володимир Путін дуже хворий. Відео, в якому Шустер переконує – очільник Кремля не доживе до кінця року, оприлюднила головна редакторка видання «Гордон» Олеся Бацман.


https://t.me/glavcomua/34510


тільки хотів трохи перемоги в стрічку закинути, а prodigy вже випередив.

Шустер поповняє ряди прогнозистів котрим будуть бити морду при зустрічі (Арестович, Буданов, хто там ще)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:08

  prodigy написав:по трете -хуйло на грані

Журналіст та телеведучий Савік Шустер запевняє, що російський диктатор Володимир Путін дуже хворий. Відео, в якому Шустер переконує – очільник Кремля не доживе до кінця року, оприлюднила головна редакторка видання «Гордон» Олеся Бацман.

Что-то сомневаюсь я.
Пуйло периодично "хоронят" с февраля 2022 года, а он живчиком бегает
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Шустер поповняє ряди прогнозистів котрим будуть бити морду при зустрічі (Арестович, Буданов, хто там ще)


Ага.Даже вместо того, чтобы написать жена, написал головна редакторка.так убедительней.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:23

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:а он живчиком бегает

двойнік (тройнік) да, живіком бегає і на пресухах не на тій руці годинника шукає :) :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:35

  greenozon написав:
  pesikot написав:а он живчиком бегает

двойнік (тройнік) да, живіком бегає і на пресухах не на тій руці годинника шукає :) :)

Даже если это и так, то что мешает, после смерти настоящего Путина, продолжать выпускать двойников. Но это так, фантазии :)
pesikot
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