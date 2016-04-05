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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 11 вер, 2023 20:03
pesikot написав: prodigy написав:
по трете -хуйло на грані
Журналіст та телеведучий Савік Шустер запевняє, що російський диктатор Володимир Путін дуже хворий. Відео, в якому Шустер переконує – очільник Кремля не доживе до кінця року, оприлюднила головна редакторка видання «Гордон» Олеся Бацман.
Что-то сомневаюсь я.
Пуйло периодично "хоронят" с февраля 2022 года, а он живчиком бегает
живчик -то його дублер(и)
Один из ведущих российских медицинских работников, который знал все "секреты здоровья" президента РФ Владимира Путина, был арестован спецслужбами страны-агрессора после того, как его задержали "при попытке к бегству".
Как сообщает The Sun, 59-летний Виктор Трухин последние 11 лет занимал должность директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Он исчез шесть дней назад после того, как его уволили с руководящего поста в ведущем государственном институте на фоне обвинений в мошенничестве.
Как говорится в материале, он полностью осведомлен о последних российских исследованиях и разработках в области вакцин, сывороток и бактериальных препаратов. Сообщается, что Трухин был арестован контрразведывательной службой ФСБ Путина после попытки побега за границу через Беларусь.
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Додано: Пон 11 вер, 2023 20:15
Schmit написав:
На фоні таких жахливих щоденних руйнувань наша відповідь виглядає просто жалюгідно. Надіюсь, йде накопичення ударних засобів на зимовий період, щоб цього сезону не тільки українці сиділи без світла. Та скоріш за все це марні сподівання.
5 серпня Україна атакувала танкер SIG, після чього була заява що Україна дає 2 тижні після чього буде атакувати суда рф які їдуть в порти раші біз узгодження.
Але голосні заяви так і лишились заявами
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Додано: Пон 11 вер, 2023 20:17
Кстати, И это подтверждается спутниковыми снимками
Движение по разрушенной части Крымского моста планируют запустить 15 сентября
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Додано: Пон 11 вер, 2023 20:37
Правительство Украины утвердило передачу активов подсанкционного российского дизайнера и пропагандиста Артемия Лебедева в Фонд госимущества. Речь идёт о двух квартирах в Киеве.
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