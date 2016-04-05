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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 11 вер, 2023 20:03
pesikot написав: prodigy написав:
по трете -хуйло на грані
Журналіст та телеведучий Савік Шустер запевняє, що російський диктатор Володимир Путін дуже хворий. Відео, в якому Шустер переконує – очільник Кремля не доживе до кінця року, оприлюднила головна редакторка видання «Гордон» Олеся Бацман.
Что-то сомневаюсь я.
Пуйло периодично "хоронят" с февраля 2022 года, а он живчиком бегает
живчик -то його дублер(и)
Один из ведущих российских медицинских работников, который знал все "секреты здоровья" президента РФ Владимира Путина, был арестован спецслужбами страны-агрессора после того, как его задержали "при попытке к бегству".
Как сообщает The Sun, 59-летний Виктор Трухин последние 11 лет занимал должность директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Он исчез шесть дней назад после того, как его уволили с руководящего поста в ведущем государственном институте на фоне обвинений в мошенничестве.
Как говорится в материале, он полностью осведомлен о последних российских исследованиях и разработках в области вакцин, сывороток и бактериальных препаратов. Сообщается, что Трухин был арестован контрразведывательной службой ФСБ Путина после попытки побега за границу через Беларусь.
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Додано: Пон 11 вер, 2023 20:15
Schmit написав:
На фоні таких жахливих щоденних руйнувань наша відповідь виглядає просто жалюгідно. Надіюсь, йде накопичення ударних засобів на зимовий період, щоб цього сезону не тільки українці сиділи без світла. Та скоріш за все це марні сподівання.
5 серпня Україна атакувала танкер SIG, після чього була заява що Україна дає 2 тижні після чього буде атакувати суда рф які їдуть в порти раші біз узгодження.
Але голосні заяви так і лишились заявами
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Додано: Пон 11 вер, 2023 20:17
Кстати, И это подтверждается спутниковыми снимками
Движение по разрушенной части Крымского моста планируют запустить 15 сентября
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Додано: Пон 11 вер, 2023 20:37
Правительство Украины утвердило передачу активов подсанкционного российского дизайнера и пропагандиста Артемия Лебедева в Фонд госимущества. Речь идёт о двух квартирах в Киеве.
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Додано: Пон 11 вер, 2023 21:03
А чому це так кацапська фубля так зміцнюється?
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ihorsic
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Додано: Пон 11 вер, 2023 21:14
greenozon написав:
двойнік (тройнік) да, живіком бегає
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 11 вер, 2023 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 вер, 2023 21:14
ihorsic написав:
А чому це так кацапська фубля так зміцнюється?
Кажуть, що штучно створили дефіцит палива
Очікується, що Наібуліна збереже або ще трохи підніме ставку.
ПС. Сьогодні на гілці шабаш зрадолюбів.
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Додано: Пон 11 вер, 2023 21:37
ihorsic написав:
А чому це так кацапська фубля так зміцнюється?
Возможно ничего и не произошло.
Это консолидация после импульсного тренда. Хотя рисуется треугольник симметричный, который является индикатором неопределенности. Курс может пойти в любую строну и вероятность при этом каждого варианта одинакова.
Модераторы удаляют абсолютно все мои сообщения на форуме.
кремлеботы.
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Додано: Пон 11 вер, 2023 22:05
buratinyo написав:
Модераторы удаляют абсолютно все мои сообщения на форуме.
кремлеботы.
Может, потому что, ты и есть - любитель РФ ...
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Додано: Пон 11 вер, 2023 22:09
thenewepic написав:
Що із цього справдилось? Спалені резерви? Оточений Бахмут?
Я писав не про оточений, а про охоплений Бахмут. Зараз Бахмут в напівохопленні (з Півдня ). Так само є позитивний сценарій на Півдні на 2 ділянках в сотні квадратних кілометрів продавленої оборони. Досяжність траси Мелітополь-Бердянськ для Хаймарс, але на моменті це не прорив. І це ще не кінець.
Щось мені наснилося що на одній з ділянок фронту орки останній раз активність проявляти пробували на початку літа, отримали люлей і після цього сидять дуже тихо.
Були б в них резерви - вони б лізли...
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