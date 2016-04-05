Додано: Пон 11 вер, 2023 22:50

Denik написав: thenewepic написав: Що із цього справдилось? Спалені резерви? Оточений Бахмут? Що із цього справдилось? Спалені резерви? Оточений Бахмут?

Я писав не про оточений, а про охоплений Бахмут. Зараз Бахмут в напівохопленні (з Півдня ). Так само є позитивний сценарій на Півдні на 2 ділянках в сотні квадратних кілометрів продавленої оборони. Я писав не про оточений, а про охоплений Бахмут. Зараз Бахмут в напівохопленні (з Півдня ). Так само є позитивний сценарій на Півдні на 2 ділянках в сотні квадратних кілометрів продавленої оборони.

Поскольку на отдыхе, много свободного времени, решил пошерстить Deep State карты. За 3.5 месяца освобождено (по балансу, где-то отошли всё-таки) примерно 250 квадратных километров, или примерно 0,2 процента оккупированной территории.Как по мне, то верховные командующие, которые должны мыслить глобально, должны подняться над облаками, сверху посмотреть на ситуацию и уже понять, что в целом что-то идёт не так, где-то какие-то есть ошибки, где-то вероятно есть какие-то недочёты, что-то надо делать по-другому.Например, за Днепром находятся явно слабо мощные части, состоящие из мобилизованных, берутся там нами плацдармы, которые удерживаются неделями, почему не попробовать развить тут ситуацию, у орков тут явная слабина, все кадровые части перекинуты на запорожское направление.Где какие-то хитрые и неожиданные ходы и решения. С нового года во всех СМИ и официозных заявлениях чуть ли не анонсировалось наступление на Токмак. И не обманули ожидания орков, таки пошли на Токмак, после того как орки там залепили огромный заминированный и глубоко эшолонированный район обороны.Как по мне солдатам, которые там бьются, огромная благодарность и уважение, стратегам в кабинетах оценка неудовлетворительно, особенно плохо, что нет выводов из ошибок.