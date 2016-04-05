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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5031503250335034>
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 22:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Кажуть, що штучно створили дефіцит палива
Очікується, що Наібуліна збереже або ще трохи підніме ставку.

ПС. Сьогодні на гілці шабаш зрадолюбів.

Банально продають валюту з резерів.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 22:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Denik написав:
  thenewepic написав:Що із цього справдилось? Спалені резерви? Оточений Бахмут?

Я писав не про оточений, а про охоплений Бахмут. Зараз Бахмут в напівохопленні (з Півдня ). Так само є позитивний сценарій на Півдні на 2 ділянках в сотні квадратних кілометрів продавленої оборони.

Поскольку на отдыхе, много свободного времени, решил пошерстить Deep State карты. За 3.5 месяца освобождено (по балансу, где-то отошли всё-таки) примерно 250 квадратных километров, или примерно 0,2 процента оккупированной территории.
Как по мне, то верховные командующие, которые должны мыслить глобально, должны подняться над облаками, сверху посмотреть на ситуацию и уже понять, что в целом что-то идёт не так, где-то какие-то есть ошибки, где-то вероятно есть какие-то недочёты, что-то надо делать по-другому.
Например, за Днепром находятся явно слабо мощные части, состоящие из мобилизованных, берутся там нами плацдармы, которые удерживаются неделями, почему не попробовать развить тут ситуацию, у орков тут явная слабина, все кадровые части перекинуты на запорожское направление.
Где какие-то хитрые и неожиданные ходы и решения. С нового года во всех СМИ и официозных заявлениях чуть ли не анонсировалось наступление на Токмак. И не обманули ожидания орков, таки пошли на Токмак, после того как орки там залепили огромный заминированный и глубоко эшолонированный район обороны.
Как по мне солдатам, которые там бьются, огромная благодарность и уважение, стратегам в кабинетах оценка неудовлетворительно, особенно плохо, что нет выводов из ошибок.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 23:16

freeze ,

почему не попробовать развить тут ситуацию, у орков тут явная слабина, все кадровые части перекинуты на запорожское направление.


Без моста (или понтонной переправы) невозможно перебросить и снабжать большее количество.
А понтон при наличии разных ракет не проживет и сутки.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 23:28

  Hotab написав:Без моста (или понтонной переправы) невозможно перебросить и снабжать большее количество.

Паром нє? Місця погрузки/вигрузки можна мінять.
Успіх казав шо по документам він вміє плавать.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 23:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:freeze ,

почему не попробовать развить тут ситуацию, у орков тут явная слабина, все кадровые части перекинуты на запорожское направление.


Без моста (или понтонной переправы) невозможно перебросить и снабжать большее количество.
А понтон при наличии разных ракет не проживет и сутки.
Надо пробовать, левый берег Днепра, на мой взгляд, единственное место, где у нас есть явное преимущество в опыте, в личном составе, артиллерии, есть понтонные батальоны, есть и много лодок. Прорыв может быть только в неожиданном месте. В тех местах, где уже несколько месяцев пытаемся прорваться, в этом году особых продвижений не будет, там тактический тупик, ещё и со значительными потерями.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 23:33

Water ,
Успіх казав шо по документам він вміє плавать.


В броніку , чи ні? З блюванням, чи без?

Я думаю що паром це надто мало для наступу кількох бригад. Він (навіть кілька) , не справиться як повноцінний міст чи понтон.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Поскольку на отдыхе, много свободного времени, решил пошерстить Deep State карты. За 3.5 месяца освобождено (по балансу, где-то отошли всё-таки) примерно 250 квадратных километров, или примерно 0,2 процента оккупированной территории.
Как по мне, то верховные командующие, которые должны мыслить глобально, должны подняться над облаками, сверху посмотреть на ситуацию и уже понять, что в целом что-то идёт не так, где-то какие-то есть ошибки, где-то вероятно есть какие-то недочёты, что-то надо делать по-другому.
Например, за Днепром находятся явно слабо мощные части, состоящие из мобилизованных, берутся там нами плацдармы, которые удерживаются неделями, почему не попробовать развить тут ситуацию, у орков тут явная слабина, все кадровые части перекинуты на запорожское направление.
Где какие-то хитрые и неожиданные ходы и решения. С нового года во всех СМИ и официозных заявлениях чуть ли не анонсировалось наступление на Токмак. И не обманули ожидания орков, таки пошли на Токмак, после того как орки там залепили огромный заминированный и глубоко эшолонированный район обороны.
Как по мне солдатам, которые там бьются, огромная благодарность и уважение, стратегам в кабинетах оценка неудовлетворительно, особенно плохо, что нет выводов из ошибок.

Поки що повторюється історія з Херсоном. Там теж бої буди біля Високопілля та на Плацдармі Андріївка-Лозове- Білогірка. І там і там за кілька місяців боїв на початку були звільнені "невеликі" ділянки в кілька десятків кілометрів квадратних. Але була розбита логістика орків. І лише в жовтні під загрозою розвалу оброни орки залишили велику дільницю в 1188 кв. км.
В теперішній ситуації повністю перерізати логістику ми не можемо, але 4 місяці подвійними-подвійними темпами знищуємо їх арту. І результат рано чи пізно буде. головне не зупинятися.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 23:50

  Hotab написав:Я думаю що паром це надто мало для наступу кількох бригад. Він (навіть кілька) , не справиться як повноцінний міст чи понтон.

Звісно, але був Олефіренко(Кіровоград), зараз не знаю, москалі пишуть шо втопили. :(
Потрібно багато невеликих паромів.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 23:54

  fler написав:ПС. Сьогодні на гілці шабаш зрадолюбів.

Після того рівня, що демонструє місцевий політикум, і вторить йому американський - це просто нема про що говорити.
"Коли я був студентом, моя найкраща їжа від похмілля була в McDonald's", – під час спілкування з Блінкеном зізнався Кулеба.
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 00:21

  Denik написав:Поки що повторюється історія з Херсоном. Там теж бої буди біля Високопілля та на Плацдармі Андріївка-Лозове- Білогірка. І там і там за кілька місяців боїв на початку були звільнені "невеликі" ділянки в кілька десятків кілометрів квадратних. Але була розбита логістика орків. І лише в жовтні під загрозою розвалу оброни орки залишили велику дільницю в 1188 кв. км.
В теперішній ситуації повністю перерізати логістику ми не можемо, але 4 місяці подвійними-подвійними темпами знищуємо їх арту. І результат рано чи пізно буде. головне не зупинятися.

Тоді орки не окапувалися. Зараз уб'єш 300 тисяч мобіків, прийде 600, уб'єш 600, пришлють 1 млн 200 і т.д.
Zebra
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