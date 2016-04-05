|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 11 вер, 2023 22:15
fler написав:
Кажуть, що штучно створили дефіцит палива
Очікується, що Наібуліна збереже або ще трохи підніме ставку.
ПС. Сьогодні на гілці шабаш зрадолюбів.
Банально продають валюту з резерів.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 2314
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 558 раз.
- Подякували: 1060 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 11 вер, 2023 22:50
Denik написав: thenewepic написав:
Що із цього справдилось? Спалені резерви? Оточений Бахмут?
Я писав не про оточений, а про охоплений Бахмут. Зараз Бахмут в напівохопленні (з Півдня ). Так само є позитивний сценарій на Півдні на 2 ділянках в сотні квадратних кілометрів продавленої оборони.
Поскольку на отдыхе, много свободного времени, решил пошерстить Deep State карты. За 3.5 месяца освобождено (по балансу, где-то отошли всё-таки) примерно 250 квадратных километров, или примерно 0,2 процента оккупированной территории.
Как по мне, то верховные командующие, которые должны мыслить глобально, должны подняться над облаками, сверху посмотреть на ситуацию и уже понять, что в целом что-то идёт не так, где-то какие-то есть ошибки, где-то вероятно есть какие-то недочёты, что-то надо делать по-другому.
Например, за Днепром находятся явно слабо мощные части, состоящие из мобилизованных, берутся там нами плацдармы, которые удерживаются неделями, почему не попробовать развить тут ситуацию, у орков тут явная слабина, все кадровые части перекинуты на запорожское направление.
Где какие-то хитрые и неожиданные ходы и решения. С нового года во всех СМИ и официозных заявлениях чуть ли не анонсировалось наступление на Токмак. И не обманули ожидания орков, таки пошли на Токмак, после того как орки там залепили огромный заминированный и глубоко эшолонированный район обороны.
Как по мне солдатам, которые там бьются, огромная благодарность и уважение, стратегам в кабинетах оценка неудовлетворительно, особенно плохо, что нет выводов из ошибок.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 20245
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4789 раз.
- Подякували: 7735 раз.
-
- Профіль
-
9
23
5
1
Додано: Пон 11 вер, 2023 23:16
freeze
,
почему не попробовать развить тут ситуацию, у орков тут явная слабина, все кадровые части перекинуты на запорожское направление.
Без моста (или понтонной переправы) невозможно перебросить и снабжать большее количество.
А понтон при наличии разных ракет не проживет и сутки.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9835
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 604 раз.
- Подякували: 2062 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 11 вер, 2023 23:28
Hotab написав:
Без моста (или понтонной переправы) невозможно перебросить и снабжать большее количество.
Паром нє? Місця погрузки/вигрузки можна мінять.
Успіх казав шо по документам він вміє плавать.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 1946
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 вер, 2023 23:31
Hotab написав:freeze
,
почему не попробовать развить тут ситуацию, у орков тут явная слабина, все кадровые части перекинуты на запорожское направление.
Без моста (или понтонной переправы) невозможно перебросить и снабжать большее количество.
А понтон при наличии разных ракет не проживет и сутки.
Надо пробовать, левый берег Днепра, на мой взгляд, единственное место, где у нас есть явное преимущество в опыте, в личном составе, артиллерии, есть понтонные батальоны, есть и много лодок. Прорыв может быть только в неожиданном месте. В тех местах, где уже несколько месяцев пытаемся прорваться, в этом году особых продвижений не будет, там тактический тупик, ещё и со значительными потерями.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 20245
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4789 раз.
- Подякували: 7735 раз.
-
- Профіль
-
9
23
5
1
Додано: Пон 11 вер, 2023 23:33
Water
,
Успіх казав шо по документам він вміє плавать.
В броніку , чи ні? З блюванням, чи без?
Я думаю що паром це надто мало для наступу кількох бригад. Він (навіть кілька) , не справиться як повноцінний міст чи понтон.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9835
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 604 раз.
- Подякували: 2062 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 11 вер, 2023 23:33
freeze написав:
Поскольку на отдыхе, много свободного времени, решил пошерстить Deep State карты. За 3.5 месяца освобождено (по балансу, где-то отошли всё-таки) примерно 250 квадратных километров, или примерно 0,2 процента оккупированной территории.
Как по мне, то верховные командующие, которые должны мыслить глобально, должны подняться над облаками, сверху посмотреть на ситуацию и уже понять, что в целом что-то идёт не так, где-то какие-то есть ошибки, где-то вероятно есть какие-то недочёты, что-то надо делать по-другому.
Например, за Днепром находятся явно слабо мощные части, состоящие из мобилизованных, берутся там нами плацдармы, которые удерживаются неделями, почему не попробовать развить тут ситуацию, у орков тут явная слабина, все кадровые части перекинуты на запорожское направление.
Где какие-то хитрые и неожиданные ходы и решения. С нового года во всех СМИ и официозных заявлениях чуть ли не анонсировалось наступление на Токмак. И не обманули ожидания орков, таки пошли на Токмак, после того как орки там залепили огромный заминированный и глубоко эшолонированный район обороны.
Как по мне солдатам, которые там бьются, огромная благодарность и уважение, стратегам в кабинетах оценка неудовлетворительно, особенно плохо, что нет выводов из ошибок.
Поки що повторюється історія з Херсоном. Там теж бої буди біля Високопілля та на Плацдармі Андріївка-Лозове- Білогірка. І там і там за кілька місяців боїв на початку були звільнені "невеликі" ділянки в кілька десятків кілометрів квадратних. Але була розбита логістика орків. І лише в жовтні під загрозою розвалу оброни орки залишили велику дільницю в 1188 кв. км.
В теперішній ситуації повністю перерізати логістику ми не можемо, але 4 місяці подвійними-подвійними темпами знищуємо їх арту. І результат рано чи пізно буде. головне не зупинятися.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 2314
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 558 раз.
- Подякували: 1060 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 11 вер, 2023 23:50
Hotab написав:
Я думаю що паром це надто мало для наступу кількох бригад. Він (навіть кілька) , не справиться як повноцінний міст чи понтон.
Звісно, але був Олефіренко(Кіровоград), зараз не знаю, москалі пишуть шо втопили.
Потрібно багато невеликих паромів.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 1946
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 вер, 2023 23:54
fler написав:
ПС. Сьогодні на гілці шабаш зрадолюбів.
Після того рівня, що демонструє місцевий політикум, і вторить йому американський - це просто нема про що говорити.
"Коли я був студентом, моя найкраща їжа від похмілля була в McDonald's", – під час спілкування з Блінкеном зізнався Кулеба.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 858
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 вер, 2023 00:21
Denik написав:
Поки що повторюється історія з Херсоном. Там теж бої буди біля Високопілля та на Плацдармі Андріївка-Лозове- Білогірка. І там і там за кілька місяців боїв на початку були звільнені "невеликі" ділянки в кілька десятків кілометрів квадратних. Але була розбита логістика орків. І лише в жовтні під загрозою розвалу оброни орки залишили велику дільницю в 1188 кв. км.
В теперішній ситуації повністю перерізати логістику ми не можемо, але 4 місяці подвійними-подвійними темпами знищуємо їх арту. І результат рано чи пізно буде. головне не зупинятися.
Тоді орки не окапувалися. Зараз уб'єш 300 тисяч мобіків, прийде 600, уб'єш 600, пришлють 1 млн 200 і т.д.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 12276
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1837 раз.
- Подякували: 2648 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|122431
|
|
|6076
|500313
|
|
|1
|7246
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|