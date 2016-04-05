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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5031503250335034
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 00:36

Zebra ,
Зараз уб'єш 300 тисяч мобіків, прийде 600, уб'єш 600, пришлють 1 млн 200 і т.д.


Чому в Афганістані у РА таке не спрацювало? По неофіційним до 100 тисяч виявилось досить, щоб піджавши хвіст втікати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 07:24

  Hotab написав:freeze ,

почему не попробовать развить тут ситуацию, у орков тут явная слабина, все кадровые части перекинуты на запорожское направление.


Без моста (или понтонной переправы) невозможно перебросить и снабжать большее количество.
А понтон при наличии разных ракет не проживет и сутки.


100%+

а захоплений "плацдарм" (навіть 2-3-4) який утримують 50-100 бійців не турбує шойгу, як не турбує маленький прищ доки він не став фурункулом

щоб наступати з плацдарму -треба наладити логістику (понтон, транспорні літаки скидають танки на парашютах, як у радянського фільмі "в зоні особого ...")
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 07:33

  Water написав:
  Hotab написав:Я думаю що паром це надто мало для наступу кількох бригад. Він (навіть кілька) , не справиться як повноцінний міст чи понтон.

Звісно, але був Олефіренко(Кіровоград), зараз не знаю, москалі пишуть шо втопили. :(
Потрібно багато невеликих паромів.


паром не штурмовий човен, його не можливо сховати
це швидка смерть для великої кількості десантників одночасно

налагодження понтону без домінування в повітрі?

якщо до грудня звільнять Токмак-наступ буде мати інші темпи просування
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 07:43

  Hotab написав:Zebra ,
Зараз уб'єш 300 тисяч мобіків, прийде 600, уб'єш 600, пришлють 1 млн 200 і т.д.


Чому в Афганістані у РА таке не спрацювало? По неофіційним до 100 тисяч виявилось досить, щоб піджавши хвіст втікати.


втрати в Афганістані були засекречені , гадаю що цифра може бути десь 130-150к

вивід РА з Афганістану був одною з основних вимог США до СРСР(Горбачева)
для поліпшення відносин з Західом...
за рік після цього Горбі погодився на об"єднання Німеччини (в 1985р він навіть уявити не міг на що здатний "за ради миру")
стосовно пуйла "великі втрати" його майже не лякають до того моменту коли шойгу скаже,
що "патрони закінчились навіть у КНДР"
на момент, все вирішують гроші, які у рашки є і навіть приростають
prodigy
 
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