Зараз уб'єш 300 тисяч мобіків, прийде 600, уб'єш 600, пришлють 1 млн 200 і т.д.
Чому в Афганістані у РА таке не спрацювало? По неофіційним до 100 тисяч виявилось досить, щоб піджавши хвіст втікати.
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Додано: Вів 12 вер, 2023 00:36
Zebra ,
Чому в Афганістані у РА таке не спрацювало? По неофіційним до 100 тисяч виявилось досить, щоб піджавши хвіст втікати.
Додано: Вів 12 вер, 2023 07:24
100%+
а захоплений "плацдарм" (навіть 2-3-4) який утримують 50-100 бійців не турбує шойгу, як не турбує маленький прищ доки він не став фурункулом
щоб наступати з плацдарму -треба наладити логістику (понтон, транспорні літаки скидають танки на парашютах, як у радянського фільмі "в зоні особого ...")
Додано: Вів 12 вер, 2023 07:33
паром не штурмовий човен, його не можливо сховати
це швидка смерть для великої кількості десантників одночасно
налагодження понтону без домінування в повітрі?
якщо до грудня звільнять Токмак-наступ буде мати інші темпи просування
Додано: Вів 12 вер, 2023 07:43
втрати в Афганістані були засекречені , гадаю що цифра може бути десь 130-150к
вивід РА з Афганістану був одною з основних вимог США до СРСР(Горбачева)
для поліпшення відносин з Західом...
за рік після цього Горбі погодився на об"єднання Німеччини (в 1985р він навіть уявити не міг на що здатний "за ради миру")
стосовно пуйла "великі втрати" його майже не лякають до того моменту коли шойгу скаже,
що "патрони закінчились навіть у КНДР"
на момент, все вирішують гроші, які у рашки є і навіть приростають
Додано: Вів 12 вер, 2023 09:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
з наявним озброєнням контрнаступ зайшов в глухий кут. Для жестів доброї волі потрібно розвалити міст та тримати під вогневим контролем сухопутний коридор, що на даний момент виглядає скоріше як фантастика.
Мені зараз заперечать "а що робити як не наступати?". Один з негативних сценаріїв це ослаблення існуючих бригад заради звільнення десятих відсотка від окупованої території. Потенційні нові бригади (якщо їх взагалі вдасться сформувати) будуть демотивовані перспективою повторити долю попередників заради ще кількох звільнених сіл (це не беручи до уваги базову якість/мотивацію насильно запакованих у буса).
Обережна політика постачання зброї може зіграти злий жарт з союзниками, що створить перспективу отримати програш у протистоянні з рф/китаєм/глоб.півднем. Очевидно що вони розуміють обмеженість людського ресурсу у нас порівняно з рф, але чомусь ігнорують дану проблему.
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 12 вер, 2023 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 вер, 2023 10:06
БАчиться так,
якщо до листопада не вийде прорвати всі лінії оборони і вийти на оперативний простір, ТО - фактично повертаємося на рік назад.
ДАлі до наступної весни-літа кацапи знову будують нові лінії (2-5-10), навалюють нових мінних полів і ми знову фактично в тій самій точці тільки за мінусом купи техніки і людей ((
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