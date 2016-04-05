паром не штурмовий човен, його не можливо сховати
це швидка смерть для великої кількості десантників одночасно
налагодження понтону без домінування в повітрі?
якщо до грудня звільнять Токмак-наступ буде мати інші темпи просування
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Додано: Вів 12 вер, 2023 07:33
паром не штурмовий човен, його не можливо сховати
це швидка смерть для великої кількості десантників одночасно
налагодження понтону без домінування в повітрі?
якщо до грудня звільнять Токмак-наступ буде мати інші темпи просування
Додано: Вів 12 вер, 2023 07:43
втрати в Афганістані були засекречені , гадаю що цифра може бути десь 130-150к
вивід РА з Афганістану був одною з основних вимог США до СРСР(Горбачева)
для поліпшення відносин з Західом...
за рік після цього Горбі погодився на об"єднання Німеччини (в 1985р він навіть уявити не міг на що здатний "за ради миру")
стосовно пуйла "великі втрати" його майже не лякають до того моменту коли шойгу скаже,
що "патрони закінчились навіть у КНДР"
на момент, все вирішують гроші, які у рашки є і навіть приростають
Додано: Вів 12 вер, 2023 09:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
з наявним озброєнням контрнаступ зайшов в глухий кут. Для жестів доброї волі потрібно розвалити міст та тримати під вогневим контролем сухопутний коридор, що на даний момент виглядає скоріше як фантастика.
Мені зараз заперечать "а що робити як не наступати?". Один з негативних сценаріїв це ослаблення існуючих бригад заради звільнення десятих відсотка від окупованої території. Потенційні нові бригади (якщо їх взагалі вдасться сформувати) будуть демотивовані перспективою повторити долю попередників заради ще кількох звільнених сіл (це не беручи до уваги базову якість/мотивацію насильно запакованих у буса).
Обережна політика постачання зброї може зіграти злий жарт з союзниками, що створить перспективу отримати програш у протистоянні з рф/китаєм/глоб.півднем. Очевидно що вони розуміють обмеженість людського ресурсу у нас порівняно з рф, але чомусь ігнорують дану проблему.
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 12 вер, 2023 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 вер, 2023 10:06
БАчиться так,
якщо до листопада не вийде прорвати всі лінії оборони і вийти на оперативний простір, ТО - фактично повертаємося на рік назад.
ДАлі до наступної весни-літа кацапи знову будують нові лінії (2-5-10), навалюють нових мінних полів і ми знову фактично в тій самій точці тільки за мінусом купи техніки і людей ((
Додано: Вів 12 вер, 2023 11:28
війна це гроші які партнери згодні витрачати на зброю і іншу допомогу
виглядає, як лікування важкохворого знеболювальними (для відмазки сумління)
для свого внутрішнього спокою вони дають (допомагають), але чітко розуміють що дають занадто недостатньо
стосовно техніки, якщо для наступу на село Вербове (умовно) задіяно 2-3 танки , а не 10...то так воно потрібно для підтримки піхоти на ділянці 1-1,5км
тобто до техніки відносяться з повагою (бережуть), щоб вистачило і ще щось залишилось
на 2024 (не наступний рік ще ніде не читав про поставки танків окрім вже обіцяних)
залишаюсь оптимістом і вірю в суттєвий успіх ЗСУ найближчі 2 місяці
Додано: Вів 12 вер, 2023 12:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Біля Токмаку проходить єдина залізниця, що є ключовим елементом логістики кацапів. Навіть без взяття Токмаку, а тільки перерізавши цей шлях - відчутно вдаримо по всьому південно-східному угрупованню кацапів
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