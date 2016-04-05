Зараз уб'єш 300 тисяч мобіків, прийде 600, уб'єш 600, пришлють 1 млн 200 і т.д.
Чому в Афганістані у РА таке не спрацювало? По неофіційним до 100 тисяч виявилось досить, щоб піджавши хвіст втікати.
втрати в Афганістані були засекречені , гадаю що цифра може бути десь 130-150к
вивід РА з Афганістану був одною з основних вимог США до СРСР(Горбачева) для поліпшення відносин з Західом... за рік після цього Горбі погодився на об"єднання Німеччини (в 1985р він навіть уявити не міг на що здатний "за ради миру") стосовно пуйла "великі втрати" його майже не лякають до того моменту коли шойгу скаже, що "патрони закінчились навіть у КНДР" на момент, все вирішують гроші, які у рашки є і навіть приростають
freeze написав:Поскольку на отдыхе, много свободного времени, решил пошерстить Deep State карты. За 3.5 месяца освобождено (по балансу, где-то отошли всё-таки) примерно 250 квадратных километров, или примерно 0,2 процента оккупированной территории. Как по мне, то верховные командующие, которые должны мыслить глобально, должны подняться над облаками, сверху посмотреть на ситуацию и уже понять, что в целом что-то идёт не так, где-то какие-то есть ошибки, где-то вероятно есть какие-то недочёты, что-то надо делать по-другому.
з наявним озброєнням контрнаступ зайшов в глухий кут. Для жестів доброї волі потрібно розвалити міст та тримати під вогневим контролем сухопутний коридор, що на даний момент виглядає скоріше як фантастика. Мені зараз заперечать "а що робити як не наступати?". Один з негативних сценаріїв це ослаблення існуючих бригад заради звільнення десятих відсотка від окупованої території. Потенційні нові бригади (якщо їх взагалі вдасться сформувати) будуть демотивовані перспективою повторити долю попередників заради ще кількох звільнених сіл (це не беручи до уваги базову якість/мотивацію насильно запакованих у буса). Обережна політика постачання зброї може зіграти злий жарт з союзниками, що створить перспективу отримати програш у протистоянні з рф/китаєм/глоб.півднем. Очевидно що вони розуміють обмеженість людського ресурсу у нас порівняно з рф, але чомусь ігнорують дану проблему.
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 12 вер, 2023 10:07, всього редагувалось 1 раз.
якщо до листопада не вийде прорвати всі лінії оборони і вийти на оперативний простір, ТО - фактично повертаємося на рік назад. ДАлі до наступної весни-літа кацапи знову будують нові лінії (2-5-10), навалюють нових мінних полів і ми знову фактично в тій самій точці тільки за мінусом купи техніки і людей ((
якщо до листопада не вийде прорвати всі лінії оборони і вийти на оперативний простір, ТО - фактично повертаємося на рік назад. ДАлі до наступної весни-літа кацапи знову будують нові лінії (2-5-10), навалюють нових мінних полів і ми знову фактично в тій самій точці тільки за мінусом купи техніки і людей ((
війна це гроші які партнери згодні витрачати на зброю і іншу допомогу виглядає, як лікування важкохворого знеболювальними (для відмазки сумління)
почуття моральної відповідальності за свою поведінку та свої вчинки перед собою, іншими людьми та суспільством; моральні принципи, погляди, переконання;
для свого внутрішнього спокою вони дають (допомагають), але чітко розуміють що дають занадто недостатньо
стосовно техніки, якщо для наступу на село Вербове (умовно) задіяно 2-3 танки , а не 10...то так воно потрібно для підтримки піхоти на ділянці 1-1,5км тобто до техніки відносяться з повагою (бережуть), щоб вистачило і ще щось залишилось на 2024 (не наступний рік ще ніде не читав про поставки танків окрім вже обіцяних) залишаюсь оптимістом і вірю в суттєвий успіх ЗСУ найближчі 2 місяці
Hotab написав:Я думаю що паром це надто мало для наступу кількох бригад. Він (навіть кілька) , не справиться як повноцінний міст чи понтон.
Звісно, але був Олефіренко(Кіровоград), зараз не знаю, москалі пишуть шо втопили. Потрібно багато невеликих паромів.
паром не штурмовий човен, його не можливо сховати це швидка смерть для великої кількості десантників одночасно
налагодження понтону без домінування в повітрі?
якщо до грудня звільнять Токмак-наступ буде мати інші темпи просування
Біля Токмаку проходить єдина залізниця, що є ключовим елементом логістики кацапів. Навіть без взяття Токмаку, а тільки перерізавши цей шлях - відчутно вдаримо по всьому південно-східному угрупованню кацапів
У застосунку «Дія» тепер можна придбати нову військову облігацію – «Євпаторія». Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що 5 вересня Мінфін випустив нові військові облігації на суму 3,5 млрд грн. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%, а погашення за ними відбудеться 18 червня 2025 року.
Відповідні військові облігації від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку «Дія» під назвою «Євпаторія». Також у «Дії» є можливість реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації «Євпаторія».
«На сьогодні майже 2 млн облігацій придбано саме через застосунок «Дія». Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер – Євпаторії», – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету залучили понад 165 млрд грн.
Xenon написав: стосовно техніки, якщо для наступу на село Вербове (умовно) задіяно 2-3 танки , а не 10...то так воно потрібно для підтримки піхоти на ділянці 1-1,5км тобто до техніки відносяться з повагою (бережуть), щоб вистачило і ще щось залишилось на 2024 (не наступний рік ще ніде не читав про поставки танків окрім вже обіцяних) залишаюсь оптимістом і вірю в суттєвий успіх ЗСУ найближчі 2 місяці
шо є підставою для такої віри? Але спочатку що таке суттєвий успіх? Взяття токмака?
Путин заявил, что РФ не может прекратить боевые действия в Украине, потому что ВСУ ведут контрнаступление.
Владимир Путин озвучил потери, которые ВСУ якобы понесли в ходе летнего контрнаступления. «Уничтоженной» бронетехники получилось больше, чем насчитало Минобороны РФ за все время полномасштабной войны
Как утверждает Путин, за время контрнаступления ВСУ потеряли 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разных классов. Потери в живой силе якобы составили 71 тысячу человек. Путин не уточнил, идет ли речь только об убитых или о раненых тоже, а также откуда у него такие данные.