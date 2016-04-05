Zebra написав:Тоді орки не окапувалися. Зараз уб'єш 300 тисяч мобіків, прийде 600, уб'єш 600, пришлють 1 млн 200 і т.д.
Окопувалися орки і в АТО, і на Херсонщині того літа. І окопувалися якісно. І за всю війну, починаючи з травня 2023 року у орків ніколи не було таких втрат в артилерії https://index.minfin.com.ua/ua/russian- ... asualties/ За всю війну в них втрати 6000 стволів. З травня 2023 - 3000. 100% що в них такого рівня втрат заплановано не було в тому числі і в програмі військових закупівель 2023 року.
Banderlog написав:Але спочатку що таке суттєвий успіх? Взяття токмака?
взяття Токмака це навіть не програма мінімум, це той рівень-коли компанію 2023р можна не вважати невдалою
суттєвий успіх це наближення (або взяття в котел) Мелітополя.
варіант навіть не взяття Токмака теж реально існує
за мелітополь не буду. Навіть в порядку брєду, як фантазію ... як Ви Взяття Токмака собі уявляєте? Продовження лобових безперестанних штурмів малими групами піхоти ? Як на роботине було? Так то літо було. Зараз похолодало. Вночі +6 + 8. Піхоті без укриття сутками бути в посадках вже прохолодно. Гарячу їду теж не кругом доставляють. Зверху постійно висять безпілотники. Тут степ. Посадки чи ліс лишаються тільки на карті після того як звідти вибивають москаля. Якби іще одна така група йшла з заходу й вже захопила василівку... то оптимізм за токмак я ще міг б зрозуміти
как говорится "друг познается в беде" )) посыпалась сказка о "новой речи посполитой", как посыпались и предыдущие. Украине 30 лет назад надо было брать курс на полную автономность, а если и бы и надо было куда-то примкнуть, то переговорные позиции были бы гораздо лучше. Нефиг было т-72 и ракеты распродавать прикрываясь "переходом на натовские стандарты". С 5000 совковых танков , шансы попасть в НАТО были несоизмеримо выше чем с 500, хоть и с иностранцами во всех министерствах и набсоветах
fox767676 написав:посыпалась сказка о "новой речи посполитой", как посыпались и предыдущие.
поляк друг пока ему выгодно. ну и сигнал тем кто считает, будто Запад за нас переживает. То что помогают спасибо, но эмпатии здесь нет.
Сьогодні, 15 вересня, Польща продовжила заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
«Уряд захищає польських фермерів! Ми не відкриємо кордони для українського зерна! Ембарго залишається!» – написав Моравецький.
Нагадаємо, раніше Моравецький заявляв, що виступає проти українського зерна. «Польща не дозволить українському зерну нас заполонити! Незалежно від того, яким буде рішення брюссельських чиновників, ми не відкриємо кордонів!», – написав він у Х (раніше Twitter).
Нагадаємо, Польща готова ввести односторонню заборону на ввезення українського зерна, якщо Єврокомісія відмовиться продовжувати чинні обмеження після 15 вересня. Про це в ефірі Польського радіо заявив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда.