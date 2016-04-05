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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5033503450355036>
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 12:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цьому шизонутому сморчку терміново треба лоботомію робити ! Він остаточно ...
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 12:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Тоді орки не окапувалися. Зараз уб'єш 300 тисяч мобіків, прийде 600, уб'єш 600, пришлють 1 млн 200 і т.д.
Окопувалися орки і в АТО, і на Херсонщині того літа. І окопувалися якісно.
І за всю війну, починаючи з травня 2023 року у орків ніколи не було таких втрат в артилерії
https://index.minfin.com.ua/ua/russian- ... asualties/
За всю війну в них втрати 6000 стволів. З травня 2023 - 3000. 100% що в них такого рівня втрат заплановано не було в тому числі і в програмі військових закупівель 2023 року.
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Але спочатку що таке суттєвий успіх? Взяття токмака?


взяття Токмака це навіть не програма мінімум, це той рівень-коли компанію 2023р
можна не вважати невдалою

суттєвий успіх це наближення (або взяття в котел) Мелітополя.

варіант навіть не взяття Токмака теж реально існує
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 13:17

Німеччина збільшила імпорт російської нафти через Індію в 12 разів, - Spiegel
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 13:42

Європа обганяє США в обсягах допомоги Україні, - Інститут світової економіки.

За 7 місяців 2023 загальні зобов'язання ЄС вдвічі перевищили зобов'язання США (€156 млрд – €70 млрд).
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 14:20

  prodigy написав:
  Banderlog написав:Але спочатку що таке суттєвий успіх? Взяття токмака?


взяття Токмака це навіть не програма мінімум, це той рівень-коли компанію 2023р
можна не вважати невдалою

суттєвий успіх це наближення (або взяття в котел) Мелітополя.

варіант навіть не взяття Токмака теж реально існує
за мелітополь не буду. Навіть в порядку брєду, як фантазію ...
як Ви Взяття Токмака собі уявляєте? Продовження лобових безперестанних штурмів малими групами піхоти ? Як на роботине було?
Так то літо було. Зараз похолодало. Вночі +6 + 8. Піхоті без укриття сутками бути в посадках вже прохолодно. Гарячу їду теж не кругом доставляють. Зверху постійно висять безпілотники. Тут степ. Посадки чи ліс лишаються тільки на карті після того як звідти вибивають москаля.
Якби іще одна така група йшла з заходу й вже захопила василівку... то оптимізм за токмак я ще міг б зрозуміти
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 14:22

  greenozon написав:vovan_prm

дякую за цікави допис
недавно в москаляндії були якісь вибори
вони заставляли голосувати українців?

А чого не виїхали на підконтрольну, як влада пропагує?
Тут і кантори затишні.
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 14:54

с поляками конфликт назревает

Киев намерен обратиться во Всемирную торговую организацию на фоне заявлений Польши о запрете ввоза украинского зерна
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 15:06

как говорится "друг познается в беде" )) посыпалась сказка о "новой речи посполитой", как посыпались и предыдущие.
Украине 30 лет назад надо было брать курс на полную автономность, а если и бы и надо было куда-то примкнуть, то переговорные позиции были бы гораздо лучше. Нефиг было т-72 и ракеты распродавать прикрываясь "переходом на натовские стандарты". С 5000 совковых танков , шансы попасть в НАТО были несоизмеримо выше чем с 500, хоть и с иностранцами во всех министерствах и набсоветах
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 15:14

  fox767676 написав:посыпалась сказка о "новой речи посполитой", как посыпались и предыдущие.
поляк друг пока ему выгодно. ну и сигнал тем кто считает, будто Запад за нас переживает. То что помогают спасибо, но эмпатии здесь нет.
Сьогодні, 15 вересня, Польща продовжила заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

«Уряд захищає польських фермерів! Ми не відкриємо кордони для українського зерна! Ембарго залишається!» – написав Моравецький.

Нагадаємо, раніше Моравецький заявляв, що виступає проти українського зерна. «Польща не дозволить українському зерну нас заполонити! Незалежно від того, яким буде рішення брюссельських чиновників, ми не відкриємо кордонів!», – написав він у Х (раніше Twitter).

Нагадаємо, Польща готова ввести односторонню заборону на ввезення українського зерна, якщо Єврокомісія відмовиться продовжувати чинні обмеження після 15 вересня. Про це в ефірі Польського радіо заявив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда.
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