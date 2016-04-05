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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5033503450355036
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 15:39

помню в прошлом году была мода собирать на байрактары для Украины.
На то, что в Литве собрали за неделю, в Польше со всеми бигунцями, ушло месяц
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 15:39

по поводу зрады с Польшей

они против что-бы Украина завалила своим зерном Польшу. (что вполне логично)
тут вопрос к нашим руководителям, почему нельзя решить вопрос со сквозным проездом через Польшу с полной опломбировкой на вьезде-выезде и отправкой в порты Хорватии (вроде была там договоренность)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 15:40

Reuters: Украинская компания «Антонов» расширяет производство беспилотников, тем самым диверсифицируя производство грузовых самолетов. Производство последний продолжится, однако центр по производству дронов сможет лучше обеспечить военные нужды Украины в настоящее время и дать инженерам «Антонова» больше работы, сообщил источник. Опыт компании может быть полезен для создания беспилотников дальнего радиуса действия. Новый центр предлагает экспериментальные аэродинамические исследования, создание многофункциональных тренажеров для подготовки операторов дронов и разработку стандартов для комплектующих. На Украине насчитывается около 200 производителей беспилотников. Вооруженные силы страны подписали контракты на поставку 30 новых моделей беспилотников отечественного производства. Украина хочет вкладывать больше средств в ремонт и строительство самолетов. Причем «Антонов» и другие компании «будут только расти», говорит министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Однако «Укроборонпром» намерен продать около 50% своих активов, которые «используются неэффективно и не имеют отношения к производству»
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 15:45

  Xenon написав:по поводу зрады с Польшей

они против что-бы Украина завалила своим зерном Польшу. (что вполне логично)
тут вопрос к нашим руководителям, почему нельзя решить вопрос со сквозным проездом через Польшу с полной опломбировкой на вьезде-выезде и отправкой в порты Хорватии (вроде была там договоренность)

далек от с/х, но предположу, что даже в этом случае, украинское зерно будет конкурентом польскому. У покупателя появится выбор: из того же Гданська купить польское дороже или украинское дешевле. Нафиг оно поляку надо? Кроме того, логистические мощности не резиновые - вагоны, хранилища всё такое. Украинское зерно займёт какое-то место, а польскому этого же места не хватит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 15:50

  vitaliiangel написав:далек от с/х, но предположу, что даже в этом случае, украинское зерно будет конкурентом польскому. У покупателя появится выбор: из того же Гданська купить польское дороже или украинское дешевле. Нафиг оно поляку надо? Кроме того, логистические мощности не резиновые - вагоны, хранилища всё такое. Украинское зерно займёт какое-то место, а польскому этого же места не хватит.

открою еще одну зраду,

в СЛУЧАЕ вступления Украины в ЕС, должны быть открыты все рынки европейских стран. и что тогда будет ?
а варианта вижу 2, или никакого вступления в ЕС не будет, или Украину заставят сократить произвосдтво зерна МИНИМУМ раз в 10-20
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 15:56

  Xenon написав:а варианта вижу 2, или никакого вступления в ЕС не будет, или Украину заставят сократить произвосдтво зерна МИНИМУМ раз в 10-20
там не только зерно, мёд, орехи, курятина. Это то что по памяти.
vitaliiangel
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