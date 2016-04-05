Міністерство оборони Великої Британії було змушене скоротити на третину тренування для українських військових на полігоні Лідд поблизу Дандженесса через обурення місцевих мешканців від вибухів та диму, повідомляє The Times
Мешканці подали "кілька листів" до міської ради Лідд, вимагаючи прийняти заходи. Після отримання скарг Міністерство оборони погодилося обмежити шум та зменшити тренування на 30 відсотків. Лейтенант-колонель Марк Пауелл, командир бази, сказав, що він бажає підтримувати міцні відносини з "хорошими людьми Лідд".