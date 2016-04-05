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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5034503550365037
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 17:29

Міністерство оборони Великої Британії було змушене скоротити на третину тренування для українських військових на полігоні Лідд поблизу Дандженесса через обурення місцевих мешканців від вибухів та диму, повідомляє The Times

Мешканці подали "кілька листів" до міської ради Лідд, вимагаючи прийняти заходи. Після отримання скарг Міністерство оборони погодилося обмежити шум та зменшити тренування на 30 відсотків. Лейтенант-колонель Марк Пауелл, командир бази, сказав, що він бажає підтримувати міцні відносини з "хорошими людьми Лідд".
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 17:39

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 18:48

Сьогодні, 12 вересня, Данія анонсувала про постачання Україні нового пакета військової допомоги на суму в $831 млн. Про це повідомляє пресслужба міноборони Данії.

Зазначається, що це 12 пакет допомоги і він є найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Пакет пожертвувань фінансується фондом «Україна» і у співпраці з міжнародними партнерами забезпечує низку потрібних речей, які можуть підтримати військову оборону України», – йдеться у повідомленні.

Йдеться про танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси і зенітні гармати.

«Для того, щоб Україна могла продовжувати захищатися від незаконного вторгнення Росії, абсолютно необхідно, щоб такі країни, як Данія, продовжували надавати військову і фінансову підтримку Україні», – сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Напередодні майбутнього засідання Контактної групи з оборони України в Рамштайні міністр оборони і міністр закордонних справ поінформували сьогодні Раду зовнішньої політики про цю допомогу.

«Із сьогоднішнім пакетом пожертвувань ми переходимо в новий етап. Після більш ніж півтора року війни ми незабаром спустошимо запаси Міністерства оборони», - заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тема дня | Переполох на Банковій. Команду Зеленського обурило опитування про корупцію: що відомо
78% українців вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді, свідчать результати опитування фонду "Демініціативи". Команда Володимира Зеленського розкритикувала дослідження, натякаючи на його політичну замовленість.

А что это зелёная команда так возбудилась ? ...

Промолчали бы, может бы всё тихо и обошлось ...
pesikot
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  #<1 ... 5034503550365037
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