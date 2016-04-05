Додано: Вів 12 вер, 2023 19:56

Сейчас слушай... Тот, кто придёт к тебе, чтобы договориться о встрече с Барзини, тот и предатель.

Немного мыслейМногие форумчане пишут, не буду приводить их список, что в этой ветке слишком бравурные заявления.Мол, много бравурных заявлений, что скоро всё закончится, Крым освободим, границы 1991 годаНе знаю, с чего они такой сделали вывод. Может перепутали форум с речами Буданова. Ну бываетВпрочем, тебе же самые форумчане ноют, что всё плохо, надо переговорыНо как тут не вспомнить классикуЧеловеку свойственно ошибаться, как и человеку свойственно признавать свои ошибки и делать выводы из своих ошибок. Правильные выводы, тому що, неправильные выводы из своих ошибок делать очень легкоА шо мы имеем. Много и немного одновременноИмеем контрнаступление, понемногу отгрызаем. Можно долго об этом говорить, правильные действия или нет.Но у нас нет стопятсот тысяч танков, нет стопятсот F-16 с полным подвесомЧтобы, как в фильмах, "ураа", все разом пошли в наступление по всему фронтуТакого быть не можетНадо ждать, понемногу отгрызать территории, чтобы подойти на те расстояния, когда можно взять под постоянный огневой контроль логистику снабжения рашистовКак было с Херсоном, его же не штурмовали, а тупо выносили логистику рашистовПоэтому, тот же Токмак, даже брать не обязательноЯ надеюсь, что за 2 ближайших месяца ВСУ покажет хорошие результатыПо поводу, насколько будет долго войнаВ январе 2023 года я писал (Долярчик, ты тогда активно интересовался мнением форумчан), что война будет весь 2023 год и первая половина 2024 годаУвы, 2023 год, весь 2024 год и, возможно, весь 2025 год будет войнаSad but truePS. Кто дочитал до конца - спасибо