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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5034503550365037
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 17:29

Міністерство оборони Великої Британії було змушене скоротити на третину тренування для українських військових на полігоні Лідд поблизу Дандженесса через обурення місцевих мешканців від вибухів та диму, повідомляє The Times

Мешканці подали "кілька листів" до міської ради Лідд, вимагаючи прийняти заходи. Після отримання скарг Міністерство оборони погодилося обмежити шум та зменшити тренування на 30 відсотків. Лейтенант-колонель Марк Пауелл, командир бази, сказав, що він бажає підтримувати міцні відносини з "хорошими людьми Лідд".
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 17:39

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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 18:48

Сьогодні, 12 вересня, Данія анонсувала про постачання Україні нового пакета військової допомоги на суму в $831 млн. Про це повідомляє пресслужба міноборони Данії.

Зазначається, що це 12 пакет допомоги і він є найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Пакет пожертвувань фінансується фондом «Україна» і у співпраці з міжнародними партнерами забезпечує низку потрібних речей, які можуть підтримати військову оборону України», – йдеться у повідомленні.

Йдеться про танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси і зенітні гармати.

«Для того, щоб Україна могла продовжувати захищатися від незаконного вторгнення Росії, абсолютно необхідно, щоб такі країни, як Данія, продовжували надавати військову і фінансову підтримку Україні», – сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Напередодні майбутнього засідання Контактної групи з оборони України в Рамштайні міністр оборони і міністр закордонних справ поінформували сьогодні Раду зовнішньої політики про цю допомогу.

«Із сьогоднішнім пакетом пожертвувань ми переходимо в новий етап. Після більш ніж півтора року війни ми незабаром спустошимо запаси Міністерства оборони», - заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тема дня | Переполох на Банковій. Команду Зеленського обурило опитування про корупцію: що відомо
78% українців вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді, свідчать результати опитування фонду "Демініціативи". Команда Володимира Зеленського розкритикувала дослідження, натякаючи на його політичну замовленість.

А что это зелёная команда так возбудилась ? ...

Промолчали бы, может бы всё тихо и обошлось ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного мыслей

Многие форумчане пишут, не буду приводить их список, что в этой ветке слишком бравурные заявления.
Мол, много бравурных заявлений, что скоро всё закончится, Крым освободим, границы 1991 года
Не знаю, с чего они такой сделали вывод. Может перепутали форум с речами Буданова. Ну бывает

Впрочем, тебе же самые форумчане ноют, что всё плохо, надо переговоры
Но как тут не вспомнить классику
Сейчас слушай... Тот, кто придёт к тебе, чтобы договориться о встрече с Барзини, тот и предатель.

Человеку свойственно ошибаться, как и человеку свойственно признавать свои ошибки и делать выводы из своих ошибок. Правильные выводы, тому що, неправильные выводы из своих ошибок делать очень легко

А шо мы имеем. Много и немного одновременно

Имеем контрнаступление, понемногу отгрызаем. Можно долго об этом говорить, правильные действия или нет.
Но у нас нет стопятсот тысяч танков, нет стопятсот F-16 с полным подвесом

Чтобы, как в фильмах, "ураа", все разом пошли в наступление по всему фронту
Такого быть не может

Надо ждать, понемногу отгрызать территории, чтобы подойти на те расстояния, когда можно взять под постоянный огневой контроль логистику снабжения рашистов
Как было с Херсоном, его же не штурмовали, а тупо выносили логистику рашистов

Поэтому, тот же Токмак, даже брать не обязательно
Я надеюсь, что за 2 ближайших месяца ВСУ покажет хорошие результаты

По поводу, насколько будет долго война
В январе 2023 года я писал (Долярчик, ты тогда активно интересовался мнением форумчан), что война будет весь 2023 год и первая половина 2024 года

Увы, 2023 год, весь 2024 год и, возможно, весь 2025 год будет война
Sad but true

PS. Кто дочитал до конца - спасибо :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Токмак, даже брать не обязательно


Токмак-логістичний хаб для великою частин фронту Запоріжжя.
-знищити склади з БК
-знищити паливні бази
-знищити склади з провізією і амуніцією

а штурмувати "в лоба" не потрібно

Токмак стоИт на перекрёстке автомобильных дорог государственного значения: Каменка-Днепровская — Васильевка — Токмак — Бердянск и областного: Новониколаевка — Орехов — Токмак — Мелитополь и Гуляйполе — Пологи — Токмак — Мелитополь.

В городе есть железнодорожная станция Большой Токмак Приднепровской железной дороги, которая находится на железнодорожном направлении Луганск — Токмак — Мелитополь — Симферополь. Город является географическим центром юго-восточной части Украины.
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 20:22

Сдаться нельзя-только капитулировать


с 5м 40с
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 20:37

  Xenon написав:по поводу зрады с Польшей

они против что-бы Украина завалила своим зерном Польшу. (что вполне логично)
тут вопрос к нашим руководителям, почему нельзя решить вопрос со сквозным проездом через Польшу с полной опломбировкой на вьезде-выезде и отправкой в порты Хорватии (вроде была там договоренность)


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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Взагалі , складається враження, що агенція Ермек все робить, щоб посварити нас із союзниками ...
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 20:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прораб написав:
  greenozon написав:vovan_prm

дякую за цікави допис
недавно в москаляндії були якісь вибори
вони заставляли голосувати українців?

А чого не виїхали на підконтрольну, як влада пропагує?
Тут і кантори затишні.


У человека в Бердянске хата, виноградник, зарплата в пересчёте с рублей наверное даже больше стала, чем в Украине, может бабушка старенькая, за которой надо ухаживать.
Должна быть слишком большая ненависть к оркам, чтобы все бросить круто изменить свою жизнь, пробраться огородами в подконтрольную Украину и например вступить в ЗСУ, чтобы освободить свой родной Бердянск. Этого нет, остались воспоминания о затишных обменках и немного не хватает воздуха свободы, но это же не повод бросать свой виноградник, не правда ли ?
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