Немного мыслей
Многие форумчане пишут, не буду приводить их список, что в этой ветке слишком бравурные заявления.
Мол, много бравурных заявлений, что скоро всё закончится, Крым освободим, границы 1991 года
Не знаю, с чего они такой сделали вывод. Может перепутали форум с речами Буданова. Ну бывает
Впрочем, тебе же самые форумчане ноют, что всё плохо, надо переговоры
Но как тут не вспомнить классику
Сейчас слушай... Тот, кто придёт к тебе, чтобы договориться о встрече с Барзини, тот и предатель.
Человеку свойственно ошибаться, как и человеку свойственно признавать свои ошибки и делать выводы из своих ошибок. Правильные выводы, тому що, неправильные выводы из своих ошибок делать очень легко
А шо мы имеем. Много и немного одновременно
Имеем контрнаступление, понемногу отгрызаем. Можно долго об этом говорить, правильные действия или нет.
Но у нас нет стопятсот тысяч танков, нет стопятсот F-16 с полным подвесом
Чтобы, как в фильмах, "ураа", все разом пошли в наступление по всему фронту
Такого быть не может
Надо ждать, понемногу отгрызать территории, чтобы подойти на те расстояния, когда можно взять под постоянный огневой контроль логистику снабжения рашистов
Как было с Херсоном, его же не штурмовали, а тупо выносили логистику рашистов
Поэтому, тот же Токмак, даже брать не обязательно
Я надеюсь, что за 2 ближайших месяца ВСУ покажет хорошие результаты
По поводу, насколько будет долго война
В январе 2023 года я писал (Долярчик, ты тогда активно интересовался мнением форумчан), что война будет весь 2023 год и первая половина 2024 года
Увы, 2023 год, весь 2024 год и, возможно, весь 2025 год будет война
Sad but true
PS. Кто дочитал до конца - спасибо