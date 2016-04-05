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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5035503650375038
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 21:53

  freeze написав:
Прораб написав:
  greenozon написав:vovan_prm

дякую за цікави допис
недавно в москаляндії були якісь вибори
вони заставляли голосувати українців?

А чого не виїхали на підконтрольну, як влада пропагує?
Тут і кантори затишні.


У человека в Бердянске хата, виноградник, зарплата в пересчёте с рублей наверное даже больше стала, чем в Украине, может бабушка старенькая, за которой надо ухаживать.
Должна быть слишком большая ненависть к оркам, чтобы все бросить круто изменить свою жизнь, пробраться огородами в подконтрольную Украину и например вступить в ЗСУ, чтобы освободить свой родной Бердянск. Этого нет, остались воспоминания о затишных обменках и немного не хватает воздуха свободы, но это же не повод бросать свой виноградник, не правда ли ?

Так, дивитися улюблені "Свати" і "Вечірній квартал" можна і в окупації, без особливого повітря свободи ...
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 22:00

  prodigy написав:
паром не штурмовий човен, його не можливо сховати
це швидка смерть для великої кількості десантників одночасно

налагодження понтону без домінування в повітрі?

якщо до грудня звільнять Токмак-наступ буде мати інші темпи просування


То може потрібно зробити "фінт вухами"-перекрити повністю на тиждень чи два Дніпро на ГЕС вище Каховської та коли русло сильно обміліє чи геть вислохне на кілька днів, повторити прохід Моїсея через Червоне море. Якщо місткості водосховищ зараз недостатньо для таких дій-зробити за кілька днів різкий скид наявного рівня води. І не закидайте мені за екологію-життя цвіту нації важливіше наразі. Стандартні дії як бачимо не дуже працюють в ситуації що склалася.
п.с. Коли що, я не спеціаліст в цій сфері, просто роздуми в розвиток ідей Фріза.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 22:06

drevlyanin руслу (дно) без води треба місяць сохнути. Де стільки води зберігати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 23:03

  Hotab написав:drevlyanin руслу (дно) без води треба місяць сохнути. Де стільки води зберігати.


Ну так і наповнювали водосховища місяцями після створення. Розділити існуючий стік Дніпра на 4 водосховища думаю на місяцць-два можливо. Якщо ні, то як написав вище, зробити аварійний скид "зайвої" води за тиждень. Звісно краще таке було робити в Липні, в саму спеку, але можливо краще трохи пізно ніж ніколи.
Сидіти і чекати коли пропливе..., по методу Флая, так собі варіант. Практика показує, що несподівані кроки, як на Харьківщині, приносять результат.
drevlyanin
 
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