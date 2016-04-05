дякую за цікави допис недавно в москаляндії були якісь вибори вони заставляли голосувати українців?
А чого не виїхали на підконтрольну, як влада пропагує? Тут і кантори затишні.
У человека в Бердянске хата, виноградник, зарплата в пересчёте с рублей наверное даже больше стала, чем в Украине, может бабушка старенькая, за которой надо ухаживать. Должна быть слишком большая ненависть к оркам, чтобы все бросить круто изменить свою жизнь, пробраться огородами в подконтрольную Украину и например вступить в ЗСУ, чтобы освободить свой родной Бердянск. Этого нет, остались воспоминания о затишных обменках и немного не хватает воздуха свободы, но это же не повод бросать свой виноградник, не правда ли ?
Так, дивитися улюблені "Свати" і "Вечірній квартал" можна і в окупації, без особливого повітря свободи ...
prodigy написав: паром не штурмовий човен, його не можливо сховати це швидка смерть для великої кількості десантників одночасно
налагодження понтону без домінування в повітрі?
якщо до грудня звільнять Токмак-наступ буде мати інші темпи просування
То може потрібно зробити "фінт вухами"-перекрити повністю на тиждень чи два Дніпро на ГЕС вище Каховської та коли русло сильно обміліє чи геть вислохне на кілька днів, повторити прохід Моїсея через Червоне море. Якщо місткості водосховищ зараз недостатньо для таких дій-зробити за кілька днів різкий скид наявного рівня води. І не закидайте мені за екологію-життя цвіту нації важливіше наразі. Стандартні дії як бачимо не дуже працюють в ситуації що склалася. п.с. Коли що, я не спеціаліст в цій сфері, просто роздуми в розвиток ідей Фріза.
Hotab написав:drevlyanin руслу (дно) без води треба місяць сохнути. Де стільки води зберігати.
Ну так і наповнювали водосховища місяцями після створення. Розділити існуючий стік Дніпра на 4 водосховища думаю на місяцць-два можливо. Якщо ні, то як написав вище, зробити аварійний скид "зайвої" води за тиждень. Звісно краще таке було робити в Липні, в саму спеку, але можливо краще трохи пізно ніж ніколи. Сидіти і чекати коли пропливе..., по методу Флая, так собі варіант. Практика показує, що несподівані кроки, як на Харьківщині, приносять результат.
дякую за цікави допис недавно в москаляндії були якісь вибори вони заставляли голосувати українців?
А чого не виїхали на підконтрольну, як влада пропагує? Тут і кантори затишні.
У человека в Бердянске хата, виноградник, зарплата в пересчёте с рублей наверное даже больше стала, чем в Украине, может бабушка старенькая, за которой надо ухаживать. Должна быть слишком большая ненависть к оркам, чтобы все бросить круто изменить свою жизнь, пробраться огородами в подконтрольную Украину и например вступить в ЗСУ, чтобы освободить свой родной Бердянск. Этого нет, остались воспоминания о затишных обменках и немного не хватает воздуха свободы, но это же не повод бросать свой виноградник, не правда ли ? Вообще бесит, когда мужик призывного возраста ноет, что ему не хватает воздуха в оккупации. Вероятно, ждёт когда хлопцы из Западной Украины, Одессы или Чернигова погибнут, освобождая Бердянск, а он потом выйдет из-за кустов со слезами благодарности. Позорище.
Спасибо за ответ. Дежавю, слышал подобное от своего старого товарища несколько лет назад, "здесь мой дом, дача, виноградники, море". Есть и другие, кого вышвырнули со службы до пенсии, с работ в 46+ с установкой «государство больше в вас не нуждается», как быть в таком случае?
Востаннє редагувалось Прораб в Вів 12 вер, 2023 23:43, всього редагувалось 1 раз.
Многие форумчане пишут, не буду приводить их список, что в этой ветке слишком бравурные заявления. Мол, много бравурных заявлений, что скоро всё закончится, Крым освободим, границы 1991 года Не знаю, с чего они такой сделали вывод. Может перепутали форум с речами Буданова. Ну бывает
Впрочем, тебе же самые форумчане ноют, что всё плохо, надо переговоры Но как тут не вспомнить классику
Сейчас слушай... Тот, кто придёт к тебе, чтобы договориться о встрече с Барзини, тот и предатель.
Человеку свойственно ошибаться, как и человеку свойственно признавать свои ошибки и делать выводы из своих ошибок. Правильные выводы, тому що, неправильные выводы из своих ошибок делать очень легко
А шо мы имеем. Много и немного одновременно
Имеем контрнаступление, понемногу отгрызаем. Можно долго об этом говорить, правильные действия или нет. Но у нас нет стопятсот тысяч танков, нет стопятсот F-16 с полным подвесом
Чтобы, как в фильмах, "ураа", все разом пошли в наступление по всему фронту Такого быть не может
Надо ждать, понемногу отгрызать территории, чтобы подойти на те расстояния, когда можно взять под постоянный огневой контроль логистику снабжения рашистов Как было с Херсоном, его же не штурмовали, а тупо выносили логистику рашистов
Поэтому, тот же Токмак, даже брать не обязательно Я надеюсь, что за 2 ближайших месяца ВСУ покажет хорошие результаты
По поводу, насколько будет долго война В январе 2023 года я писал (Долярчик, ты тогда активно интересовался мнением форумчан), что война будет весь 2023 год и первая половина 2024 года
Увы, 2023 год, весь 2024 год и, возможно, весь 2025 год будет война Sad but true
PS. Кто дочитал до конца - спасибо
Всм кто пишет про войну еще 2 года хочу задать вопрос. Где взять у нас человеческий ресур ? Желающих воевать уже не видно. Очередей в военкомате нет. Минобороны расширяет критерии пригодности к военной службе.
Такими темпами войны скоро военкомы начнут облавы устраивать. Кол-во бегущих через границу не снижается.
Hotab написав:Zebra , Чому в Афганістані у РА таке не спрацювало? По неофіційним до 100 тисяч виявилось досить, щоб піджавши хвіст втікати.
втрати в Афганістані були засекречені , гадаю що цифра може бути десь 130-150к
вивід РА з Афганістану був одною з основних вимог США до СРСР(Горбачева) для поліпшення відносин з Західом... за рік після цього Горбі погодився на об"єднання Німеччини (в 1985р він навіть уявити не міг на що здатний "за ради миру")
Щось забагато - ось цитата з наукової статті:
Олександр Лавер. Втрати населення СРСР, країн СНД та українського народу ... http://history.org.ua/JournALL/pro/16/2/32.pdf В Афганістані в якості військовослужбовців Радянської Армії загинуло 2.572 українці, що склало 17,09 % радянських втрат. Якщо вести мову про уродженців України, то через Афганістан пройшло 150 тис. осіб (24,19 % загального числа радянських військовослужбовців), загинуло 3.288 уродженців України (21,85 % всіх втрат), 72 пропало безвісти або потрапило в полон, поранено було 8 тис. уродженців України, з них 5 тис. осіб залишилося інвалідами. В післявоєнний час за період 1989–2003 рр. від хвороб та наслідків бойових поранень померло, за деякими даними, в два рази більше українських ветеранів Афганістану, аніж в роки афганської війни
Я орієнтуюсь по пам'ятнику загиблим в Афганістані - менше ніж 1/10 000 тодішнього населення на місто і район. Зараз уже більше як 1/1000 полеглих.
Evgeny написав:Кол-во бегущих через границу не снижается.
роботи толком нема, в армію неможуть/нехочуть. варіант або сидіти 3-5 років в підвалі ховаючись від ТЦК або пробувати малими групами вночі контрнаступати на Румунію чи Угорщину
Я сам удивляюсь, зарплата 120+, четко по графику. В саперном взводе за полтора года погиб всего 1 человек, и 4 ранено, и все они опять в строю. Возможно это не сильно отличается от проблем, которые могли произойти с 15 мужчинами на гражданке за тот же период. И правила выживания простые, аккуратно вкручивай, аккуратно выкручивай, помни, что противник не дурак, и оставил лично тебе подляну. Оставь противнику головоломку. Лучше перебздеть, чем недобздеть. Немного правил.